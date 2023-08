Amerykańska firma kurierska podpisała układ zbiorowy

Amerykańska grupa kurierska i logistyczna UPS pod kilku tygodniach negocjacji podpisała z przedstawicielami załogi nowy układ zbiorowy, gwarantujący jeszcze w tym roku podwyżkę stawki godzinowej. Widmo strajku w spółce zostało zażegnane.

Amerykańska spółka logistyczna i kurierska UPS (United Parcel Service) podała w komunikacie, że w planowanym terminie, to jest do 31 lipca tego roku, zakończyła negocjacje z przedstawicielami związków zawodowych i uzgodniła kolejny układ zbiorowy, który będzie obowiązywać do 2028 roku.

Porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone w głosowaniu przez załogę, które we wszystkich oddziałach firmy musi się odbyć do 22 sierpnia. Umowa zakłada wzrost stawki godzinowej średnio o 7,5 dolara, przy czym w tym roku to będzie 2,75 dolara. Brak nowego układu zbiorowego groził strajkiem i poważnymi konsekwencjami dla amerykańskiej gospodarki.

- UPS jest silniejszy niż kiedykolwiek. Patrząc w przyszłość, będziemy rozwijać naszą strategię polegającą na poszukiwaniu wzrostu w atrakcyjnych segmentach rynku i organicznie zwiększać wydajność globalnej sieci - przekazał cytowany w komunikacie prezes i dyrektor generalny UPS Carol Tone.

UPS zatrudnia na świecie ponad 500 tysięcy pracowników. Firma obecna jest w Polsce od 1992 roku, w 2015 roku uruchomiła w Strykowie hub przeładunkowy przesyłek, a rok później w Mysłowicach.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami w II kwartale tego roku UPS miał przychody na poziomie około 22 miliardów dolarów, co oznacza w ujęciu rok do roku spadek o 10,9 procent. W tym czasie marża operacyjna zmniejszyła się z 12,8 procent do 11,8procent.

Spółka przekazała, że w całym 2023 roku spodziewa się nieco ponad 93 miliardy dolarów netto przychodów wobec 97 miliardów dolarów w 2022 roku.

