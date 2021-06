Andrzej Bittel: popularyzacja pociągów na wodór zależy od ich ceny

We wtorek (22 czerwca) na torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie firma Alstom zaprezentowała swój pociąg wodorowy Coradia iLint. Był to jego debiut w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy. Zapytaliśmy go o wrażenia z jazdy.

- W porównaniu do jednostki spalinowej jest duża różnica. Pociąg jest cichszy, wydaje się, że bardziej elastyczny, jazda jest wygodna - mówi Andrzej Bittel.

O pociągach wodorowych dużo się pisze w Krajowym Planie Odbudowy. - Decyzje o ich ewentualnym nabyciu będą podejmowali organizatorzy transportu, marszałkowie i zarządy województw - zastrzega wiceminister infrastruktury.

Na razie największą niewiadomą jest cena pociągu wodorowego.



Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl