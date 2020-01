Angela Merkel: katastrofę samolotu w Iranie należy dokładnie zbadać

Iran uczynił ważny krok, przyznając, że jego siły zbrojne zestrzeliły w środę ukraiński samolot pasażerski; należy podjąć wszelkie działania w celu pełnego zbadania tej katastrofy - powiedziała w sobotę w Moskwie kanclerz Niemiec Angela Merkel.

"Iran ogłosił dziś, że był to wielki błąd. To dobrze, że w ten sposób znani są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Teraz należy uczynić wszystko, żeby znaleźć rozwiązanie wraz z krajami, których obywatele zginęli i - przede wszystkim - aby w pełni zbadać (katastrofę) i przedyskutować następstwa" - powiedziała Merkel. Podkreśliła, że doszło do "dramatycznego wydarzenia" i że zginęło 176 niewinnych osób.

Szefowa niemieckiego rządu wypowiadała się na ten temat na konferencji prasowej w Moskwie po rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.