Aplikacja InPostu przez osiem tygodni na podium w Google Play i Appstore

Aplikacja mobilna InPostu do zdalnego otwierania paczkomatów ma już 4 milionów aktywnych użytkowników. Firma notuje kilkaset tysięcy przypadków zdalnego otwierania skrytek dziennie. Popularność aplikacji wzrosła ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie z powodu pandemii na usługi bezkontaktowe. Wartość rynku e-commerce w Polsce przebiła już poziom 50 mld zł, a szacuje się, że jeszcze w tym roku polski e-handel może być wart 70 mld zł.

Umowy zawarte przez InPost na magazyny, które zostaną oddane do użytku w latach 2020-2021 już teraz osiągnęły poziom 158 000 m kw. Spośród europejskich kupujących, Polacy zwracają największą uwagę na czas dostawy przy dokonywaniu zamówień. Już teraz aż 24,5 proc. powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczone jest do obsługi elektronicznego kanału sprzedaży.Czytaj także: InPost ma już 12 centrów logistycznych w Polsce - Dynamika wzrostu e-commerce w Polsce sprawia, że ten sektor jest jednym z głównych motorów napędowych rynku nieruchomości magazynowych. Polska znajduje się na 13. miejscu wśród najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie. Wartość tego rynku przebiła już magiczny poziom 50 mld zł, a szacuje się, że jeszcze w tym roku polski e-handel może być wart 70 mld zł. To dla InPost świetne informacje - podkreśla Rafał Brzoska.Paczkomatów InPostu przybywa. W Polsce jest ich już 6000. Firma rozwija się po wyjściu z wirażu, na którym znalazła się, wychodząc z rynku tradycyjnych przesyłek listowych. W wyniku restrukturyzacji zainwestowały w nią amerykańskie fundusze Advent International i KKR.