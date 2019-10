ARP i Rafako wzmacniają współpracę przy projekcie e-autobusu

Obie firmy liczą na wznoszącą falę elektromobilności w transporcie komunalnym. Homologują pojazd, który chcą produkować seryjnie i w kilku wariantach.

Czytaj także: Elektrycznych autobusów przybywa coraz szybciej -E-Bus Rafako to pojazd, który już na etapie założeń został zaprojektowany jako, w zależności od wariantu: miejski, podmiejski lub szkolny autobus elektryczny. Nie jest adaptacją modelu z silnikiem diesla, jak w większości tego typu pojazdów na rynku. To nowoczesna konstrukcja, w której bateria jest zamontowana pod podwoziem. Pozwala to z jednej strony na zachowanie sterowności i komfortu jazdy autobusem, ale także niskiego podwozia, dzięki czemu pojazd jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jestem przekonany, że te przewagi konkurencyjne zdecydują o jego rynkowym sukcesie – powiedział Michał Maćkowiak, prezes Rafako Ebus.Prognozy dotyczące przyszłości rynku autobusów elektrycznych są optymistyczne. Według Electric Bus Market 2013-2025, światowy rynek autobusów elektrycznych będzie rósł rocznie o ok. 17 proc. Trend ten jest zauważalny również w Polsce. Jeszcze w 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów tylko 42 konstrukcje (czyli 2,2% wszystkich pojazdów) miało napęd alternatywny. W ciągu 5 miesięcy 2019 r. na łączną sumę 522 wszystkich nowych autobusów aż 123 pojazdów miały eko-napęd (24% udziału).Rafako ma nadzieję sporo zyskać na tej fali i przygotowuje się do seryjnej produkcji autobusów. - Prezentujemy już kompletną wersję pojazdu. Wszystkie systemy zostały uruchomione, autobus jest sukcesywnie przygotowywany do pierwszych jazd. Chcielibyśmy jesienią przeprowadzić testy, tak aby w 2020 mógł pojawić się u pierwszych klientów - zapowiedział Michał Maćkowiak, odpowiedzialny w Rafako za projekt E-busa podczas prezentacji prototypu wiosną tego roku. Pojazd przygotowano w trzech wersjach: szkolnej, podmiejskiej i miejskiej.