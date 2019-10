Automatyzacja transportu to pieśń przyszłości

Rośnie problem braku kierowców zawodowych w Polsce, w 2022 r. ich deficyt może wzrosnąć do 200 tys., czyli 1/4 całego zapotrzebowania. Na razie realnym sposobem jego rozwiązania jest zatrudnianie kierowców z zagranicy, także spoza Europy. Na automatyzację nie ma na razie co liczyć, bo to dopiero pieśń przyszłości.

Problem rodzi problem

W oczekiwaniu na rewolucję

Przewoźnicy szukają zatem kierowców na rynkach Azji Środkowo-Wschodniej, w takich krajach jak Uzbekistan, Indie, Nepal, Filipiny czy Wietnam. Ale są z tym problemy.- Sama dostępność pracowników na innych rynkach nie wystarczy – mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. - Niezbędne są również ułatwienia dla obcokrajowców związane z przyspieszeniem procesu walidacji prawa jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi, a także z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę. Tymczasem nie istnieją uproszczone procedury, więc skompletowanie dokumentacji Azjaty może trwać nawet ponad rok.Według niego, wyzwaniem przy zatrudnianiu kierowców z krajów azjatyckich są też znaczące różnice kulturowe, w sposobie ruchu na drogach oraz odmienne podejście pracowników do wykonywanej pracy.Problem braku kierowców rodzi kolejny - wzrost kosztów płac w branży, co stopniowo przekłada się na zwiększanie stawek frachtów.- Wynagrodzenia kierowców stanowią największą część struktury kosztów i sięgają średnio 35 proc. – mówi Martyna Dziubak, analityk sektora automotive w Santander Bank Polska. – Wzrost kosztów płac w branży wywołuje silną presję na marżę.Według danych GUS w 2018 r. w sektorze transportu i logistyki przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,4 proc., a w okresie styczeń-sierpień 2019 r. o kolejne 5,6 proc.Z problemem rosnących kosztów borykają się przewoźnicy w całej Europie. Do wzrostu wynagrodzeń dochodzą rosnące opłaty drogowe, zmienne ceny paliw, a także konieczność coraz wyższych nakładów inwestycyjnych.Dlatego duże nadzieje branża pokłada w rozwoju automatyzacji i technologii, w tym w upowszechnieniu pojazdów autonomicznych.Jednakże autorzy raportu stwierdzają, że „substytut pracy ludzkiej w postaci technologii nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięty, aby zapełnić luki kadrowe”. Szacują też, że w sektorze transportu automatyzacja przyniesie widoczne efekty na rynku pracy najwcześniej za 5-10 lat.Dopiero wówczas pojazdy autonomiczne mogą stanowić 23 proc. floty, co oznacza, że blisko co czwarty kierowca będzie mógł zostać zastąpiony przez automat.Po 2030 r. poziom automatyzacji może osiągnąć nawet 50 proc.Patrz też: Wymyślili, jak rozwiązać największą bolączkę logistyki. Ale w Europie może być problem Rozwój tej technologii przyczyni się też do spadku kosztów przedsiębiorstw transportowych – po 2025 r. nawet o 28 proc. w porównaniu z rokiem 2016.Autorzy nie wyjaśniają, jakie są podstawy do tych wyliczeń. Przedsiębiorstwa transportowe muszą się bowiem liczyć ze zmianą struktury pracowników (w miejsce kierowców zatrudniani będą znacznie wyżej opłacani informatycy) oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi, szczególnie przez kilka pierwszych lat, gdy technologie pojazdów autonomicznych nadal będą drogie.- Automatyzacja nie stanowi więc krótkoterminowego rozwiązania niedoboru kierowców, dla przedsiębiorstw transportowych może być jednak jest realną szansą w długim okresie – dodaje Martyna Dziubak.Zwraca ona uwagę, że te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze zaadaptują rozwiązania autonomiczne, mogą osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną. Ale do upowszechnienia się zawansowanych technologii potrzebne jest też wpierw wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz ich ujednolicenie między krajami.