Autonomiczne pociągi i zarządzanie z chmury. Tak ma wyglądać przyszłość kolei

Siemens Mobility zaprezentował na pokazie w Warszawie swoje najnowsze rozwiązania techniczne dla infrastruktury kolejowej. To m. in. automatyzacja oparta na chmurze czy autonomiczny ruch na "dużej" kolei. Co ważne, jest szansa na ich implementację w Polsce.

Najnowsze rozwiązania Siemens Mobility pokazuje w specjalnym vanie, który zaparkował przy siedzibie firmy w Warszawie.

Uwagę przyciąga projekt autonomicznej jazdy pociągu w ruchu aglomeracyjnym. Od października 2021 r. Siemens Mobility realizuje go na 23-kilometrowym odcinku linii S21 w Hamburgu.

Szansą na implementację nowych rozwiązań w Polsce jest rozbudowa systemu kolejowego, m.in. w oparciu o cyfrowy komponent Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Według Siemens Mobility kluczowe trendy z obszaru rozwoju infrastruktury kolejowej, które w mniej lub bardziej odległej przyszłości będą interesujące dla kolejarzy, to m.in.:

• automatyzacja jazdy w oparciu o ogólnoeuropejskie standardy, takie jak ERTMS/ETCS, oraz technologie, takie jak „ATO - Automatic Train Operation over ETCS”;

• inteligentna analityka danych (Big Data) wykorzystywana do elastycznego planowania infrastruktury kolejowej, zwiększającego przepustowość linii i zmniejszającego koszty całkowite inwestycji;

• chmura obliczeniowa - pozwalająca na wirtualizację elementów przytorowych z wykorzystaniem modelowania w technologii BIM (Building Information Modeling);

• priorytetyzacja cyberbezpieczeństwa infrastruktury spełniająca najwyższe standardy SL3 (Security Level Three), wspierana przez innowacyjne rozwiązania, takie jak dioda przechwytywania danych (DCU).

- Opracowujemy produkty i rozwiązania cyfrowe niezbędne do zapewnienia maksymalnej niezawodności w transporcie pasażerskim i towarowym, niemal stuprocentowej dostępności pojazdów szynowych i ich infrastruktury oraz optymalnych kosztów utrzymania i napraw, przy znacznej poprawie komfortu podróży dla pasażerów. Nasze najnowsze rozwiązania pokazujemy w specjalnym pojeździe infrastruktury kolejowej dedykowanym dla klientów i kontrahentów z całej Polski - powiedział Hubert Meronk, CEO Siemens Mobility Sp. z o.o.

Czytaj także: Siemens Mobility pozyskał największy kontrakt w historii. Zbudują szybką kolej

System pokładowy oblicza optymalny profil podróży

Podczas specjalnego pokazu w Warszawie zaprezentowano wybrane praktyczne wdrożenia nowoczesnych technologii infrastruktury kolejowej Siemens Mobility w Europie.

To m.in. projekt autonomicznej jazdy pociągu w ruchu aglomeracyjnym (Digital SBahn). Od października 2021 r. Siemens Mobility realizuje go na 23-kilometrowym odcinku linii S21 w Hamburgu. Wcześniej projekty z zakresu ATO wdrożono także w Thameslink w Londynie oraz na trasie wzdłuż Jeziora Genewskiego między Lozanną a Villeneuve w Szwajcarii.

Na podstawie dostępnych danych o infrastrukturze, torach i rozkładach jazdy system pokładowy oblicza optymalny w danym momencie profil podróży i steruje systemami trakcji i hamowania pojazdu podczas jazdy pociągu automatycznego. Maszynista jest na bieżąco informowany o wszystkich procedurach za pomocą wyświetlacza. W rezultacie zmniejsza się zużycie energii, a płynność ruchu i przepustowość ulegają znacznej poprawie, co z kolei znacznie poprawia czasy przejazdu.

Kolejowa nastawnica w chmurze

Innym nowatorskim rozwiązaniem Siemens Mobility jest cyfrowa nastawnica "zawieszona" w chmurze. Spółka Deutsche Bahn uruchomiła pierwsze takie rozwiązanie w ramach projektu Annaberg-Buchholz w Saksonii. Wdrożenie komponentów systemu sygnalizacyjnego Trackguard Sinet opracowanego oznaczało kolejny kamień milowy na drodze do pełnej cyfryzacji kolei dalekobieżnych.

Z kolei w Achau firmy ÖBB-Infrastruktur AG i Siemens Mobility uruchomiły pierwszą niezależną od oprogramowania sprzętowego nastawnicę Simis na platformie DS3 (Distributed Smart Safe System). Jest to pierwsze wdrożenie cyfrowej nastawnicy SL3. Platforma DS3 to zupełnie nowa, oparta na oprogramowaniu platforma bezpieczeństwa, która stanowi podstawę dla bezpiecznych aplikacji kolejowych w chmurze.

W życie są też wprowadzane też inne ciekawe pomysły. W Norwegii prowadzony jest projekt, który pozwala na zarządzanie ogólnokrajowym systemem kontrolowanym przez ETCS z jednego miejsca dla całego kraju. Całość zostanie oddana do eksploatacji do 2034 roku. Zaś w cyfrowym bliźniaku chodzi o skanowanie torów za pomocą dronów, lidarów i radarów, by rejestrować całe środowisko kolejowe z milimetrową dokładnością. Firma wykorzystuje także aplikacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) do montażu elementów infrastruktury ETCS.

Projekty Simensa w Polsce

Siemens Mobilty realizuje w Polsce kilkanaście projektów z obszaru infrastruktury kolejowej m.in. dostarczając urządzenia pokładowej oraz przytorowej sygnalizacji dla polskich producentów i operatorów kolejowych. Od 2021 r. firma wspólnie z Kombud wdraża także system ETCS na linii 226 między Pruszczem Gdańskim, a Gdańsk Port Północny.

Szansą na implementację nowych rozwiązań w Polsce jest rozbudowa systemu kolejowego, m.in. w oparciu o cyfrowy komponent Centralnego portu Komunikacyjnego. Potrzebne są do tego środki finansowe, ale ważniejsze od nich jest odpowiednia oprawa prawna. Część rozwiązań opracowywanych przez inżynierów wyprzedza bowiem znacznie regulacje, np. sprawy jazdy autonomicznej.

Czytaj także: Biznes szuka nowych rynków, nakręca się relokacja. Dla logistyki to nowe otwarcie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl