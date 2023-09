Autostrada A1 bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli

Od poniedziałku od godz. 12 cała autostrada A1 jest bezpłatna dla samochodów osobowych oraz motocykli, łącznie z odcinkiem koncesyjnym - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury

MI: bezpłatny przejazd A1 na odcinku Gdańsk - Toruń obowiązuje od 4 września

"Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy politykę uwalniania autostrad od opłat za przejazd samochodami osobowymi i motocyklami. Odcinki państwowe są już bezpłatne, wprowadziliśmy wakacyjne zwolnienie za przejazd A1 na trasie Gdańsk - Toruń, a rząd przyjął w ostatnich dniach uchwałę o zwolnieniu tego odcinka z opłat także po 4 września 2023 r. Wielką zmianą na lepsze jest to, że opłaty nie będą pobierane we wszystkie dni tygodnia" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak podało MI, wprowadzony decyzją rządu bezpłatny przejazd A1 na odcinku koncesyjnym Gdańsk - Toruń obowiązuje od 4 września 2023 r. od godziny 12 i będzie funkcjonował przez wszystkie dni tygodnia dla samochodów osobowych o dwóch osiach oraz motocykli.

Możliwość darmowego przejazdu nie będzie dotyczyć pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze oraz pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

MI: duże oszczędności dla osób często korzystających z autostrad

"Prawo do uzyskania bezpłatnego przejazdu będzie przysługiwać na podstawie tzw. biletu zerowego. Przy wjeździe na autostradę trzeba będzie pobrać bilet, a następnie wręczyć go inkasentowi na zjeździe. Kierowcy zarejestrowani w systemie AmberGO, który pozwala na identyfikację numerów rejestracyjnych bez konieczności pobrania biletu, będą podjeżdżać pod szlaban na zjeździe i po zapaleniu się zielonej lampki będą kontynuować dalszą podróż bez naliczenia opłaty za przejazd" - wyjaśniło ministerstwo.

Jak podał resort, niepobieranie opłat na A1 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg publicznych w Polsce oraz zwiększenie mobilności Polaków.

"Dodatkowo uchwała o bezpłatnej A1 ma na celu zaoszczędzenie przez kierowców pieniędzy wydawanych do tej pory na przejazd do pracy oraz na wakacje. Zniesienie opłat za przejazd aut osobowych i motocykli autostradami spowodowało przeniesienie na nie części ruchu z dróg alternatywnych. Już teraz przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa na drogach położonych w okolicach autostrad, które były wybierane przez kierowców ze względu na opłaty autostradowe" - wskazano. W ocenie MI, korzyści z takiego rozwiązania wiążą się z oszczędnościami dla osób często korzystających z autostrad.

