Awarie w Kanale Sueskim nie są rzadkością

Cały świat emocjonuje się blokadą Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given. Takie zdarzenia nie są jednak rzadkością: w latach 2013-2016 dochodziło na Kanale Sueskim do średnio 12 incydentów żeglugowych rocznie, ale od tego czasu liczby spadły. Średnia z ostatnich 10 lat to 8 incydentów rocznie.

Przez Kanał Sueski przechodzi około 10 proc. światowego handlu. Korzystając z Kanału Sueskiego, statki oszczędzają 9000 km lub 10 dni.

Prawie 19 tys. statków przepłynęło przez kanał w 2020 r. Według Urzędu Kanału Sueskiego - średnio 51,5 statków dziennie przepływa przez Kanał.

W latach 2013-2016 dochodziło do średnio 12 incydentów żeglugowych rocznie, ale od tego czasu liczby spadły. Średnia z ostatnich 10 lat to 8 incydentów rocznie.

Zły moment

Bezpieczeństwo w Kanale poprawia się

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl