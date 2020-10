AzjaTech. Bezzałogowe statki szansą dla japońskich armatorów

Grupa 40 japońskich armatorów, w tym Nippon Yūsen, stoczni i przedsiębiorstw z branży technologicznej z NTT na czele, pracuje nad jak najszybszym wprowadzeniem do użytku bezzałogowych statków. Projekt koordynuje i finansuje Nippon Foundation, która wyłoży na testy proponowanych rozwiązań 32,5 mln USD.

Tym samym na rynku pojawia się kolejna nisza do zagospodarowania. Obie firmy zamierzają skomercjalizować swoją technologię do roku 2025.Prace nad cywilnymi statkami bezzałogowymi prowadzone są nie tylko w Japonii. Ciągle raczkująca technologia promuje póki co ograniczenie wykorzystania takich jednostek raczej do żeglugi przybrzeżnej. W Norwegii już w roku 2018 przeprowadzono na krótkiej trasie testy bezzałogowego promu.Powoli jednak bezzałogowce (czasami autonomiczne) będą wychodzić w pełne morze. 21 września w Anglii zwodowano eksperymentalny autonomiczny trimaran “Mayflower”. Sterowana przez opracowaną przez IBM sztuczną inteligencję jednostka ma samodzielnie przepłynąć Atlantyk z Wielkiej Brytanii do Ameryki.Pojawienie się bezzałogowych statków wymaga także wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. W sierpniu tego roku osiem państw, w tym Japonia, Chiny, Korea Południowa, Singapur i Norwegia utworzyły inicjatywę MASSPorts. Celem grupy jest opracowanie wspólnych zasad wykorzystania jednostek bezzałogowych i łączności z nimi. Szczególnie dużo uwagi poświęconej ma zostać przemieszczaniu się bezzałogowców w portach.