Azjatech. Dronowa rewolucja w portach morskich

Singapurski startup, firma F-drones, przeprowadziła 19 kwietnia pierwszą w tym państwie komercyjną usługę transportu ładunku autonomicznym dronem poza zasięgiem wzroku pilota (w trybie BVLOS - Beyond Visual Line Of Sight) na zakotwiczony w zatoce statek towarowy, należący do firmy Eastern Pacific Shipping. Niewykluczone, iż jest to zwiastun rewolucji na rynku usług tego typu.

W Singapurze drony dostarczają lekkie przesyłki na statki.

O ile pierwsze na świecie testowe dostawy tego typu prowadzone były już w zeszłym roku przez europejskiego Airbusa, obecnie mamy do czynienia z pierwszym zezwoleniem na prowadzenie regularnej działalności komercyjnej.

F-drones współpracować bowiem będzie z EPS na podstawie rocznego kontraktu, w trakcie którego przeprowadzone ma zostać 200 dostaw.