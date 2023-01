Balice chcą utrzymać pozycję lidera wśród lotnisk regionalnych. Wkrótce kluczowa decyzja

- Pomimo tego, że mamy dopiero początek 2023 roku, wraz z przewoźnikami pracujemy już nad siatką letnich połączeń - powiedział w rozmowie z WNP.PL prezes Kraków Airport, Radosław Włoszek.

Kraków Airport pozostaje największym polskim lotniskiem regionalnym.

Ruch pasażerski odbudował się po pandemii szybciej, niż można się było spodziewać.

Port lotniczy w Balicach liczy, że decyzja środowiskowa dotycząca budowy nowego pasa startowego zostanie wydana w tym roku.

Lotnisko Balice w minionym roku odprawiło ponad 7,39 mln pasażerów. Czy w 2023 roku uda się przekroczyć granicę 8 milionów?

- Ruch lotniczy w 2022 roku odbudował się dużo szybciej, niż to wcześniej zakładano. Zniesienie obostrzeń pandemicznych, ale także naturalna chęć pasażerów do podróżowania przyczyniły się do osiągnięcia przez krakowskie lotnisko tak znakomitego wyniku. Warto pamiętać, że w 2021 roku odprawiono tylko 3,07 pasażerów - czyli uzyskaliśmy ponad stuprocentowy wzrost.

Ruch lotniczy odbudował się dużo szybciej, niż można się było tego spodziewać

Pewnie byłby on jeszcze wyższy, gdyby nie wystąpiły takie okoliczności, jak agresja Rosji na Ukrainę. To oznaczało automatyczne wstrzymanie przez przewoźników połączeń z ukraińskimi miastami. A z drugiej strony spowodowało napływ uchodźców i wywołało problemy, z którymi wcześniej nie musieliśmy się zmierzyć.

Pamiętać też trzeba o wzroście cen paliw, co musiało się przełożyć na wyższe ceny biletów. Jednak cel postawiony na początku 2022 roku przekroczono z nawiązką. Wówczas wydawało się, że sukcesem będzie, jeśli z usług krakowskiego lotniska skorzysta około 6 milionów pasażerów. Tymczasem w połowie grudnia ubiegłego roku witaliśmy w Krakowie siedmiomilionowego pasażera.

Przyjęliśmy na ten rok konserwatywne prognozy, które zakładają, że w Krakowie odprawionych zostanie 7,3 mln pasażerów, czyli tylu, ile w minionym roku. Wierzymy jednak, że te liczby mogą wzrosnąć - przy korzystnych czynnikach wpływających na poziom ruchu pasażerskiego na całym świecie.

Właśnie teraz aktywnie pracujemy z przewoźnikami nad letnią siatką połączeń i przyznam, że jesteśmy optymistami co do przyszłej oferty.

W ostatnim czasie przedstawiciele linii lotniczych sygnalizują problem związany z podwyżkami opłat lotniskowych, co wpływa bezpośrednio na ceny oferowanych biletów.

- Rok 2022 rozpoczęliśmy pełni nadziei, z mocnym nastawieniem na odbudowę i rozwój Kraków Airport. To nam się powiodło, nawet z pewnym naddatkiem.

Nasz główny cel, czyli odbudowanie siatki połączeń sprzed pandemii, został osiągnięty. W rekordowym przedpandemicznym 2019 roku odprawiono w Balicach 8,41 mln pasażerów, czyli wynik z ubiegłego roku stanowi 88 procent tego rezultatu.

W kwestii opłat lotniskowych warto natomiast podkreślić, że nas także dotykają podwyżki cen energii elektrycznej, paliw, jak również koszty pracownicze.

W 2022 roku nie było żadnych podwyżek opłat lotniskowych

Musimy to uwzględniać w naszych kalkulacjach. Każde lotnisko samodzielnie ustala taryfy... Staramy się znaleźć porozumienie z przewoźnikami. W całym minionym roku nie podejmowaliśmy żadnych działań związanych z podwyżkami, ale musimy odnieść się do otaczającej nas rzeczywistości.

Przypomnę tylko, że w sezonie zimowym z Lotniska Balice realizowanych jest 121 połączeń do 84 miast w 30 krajach. Naszą siłą pozostaje współpraca z liniami tak zwanymi niskokosztowymi, jak i z tradycyjnymi przewoźnikami. To pozwala rozwijać dwa najważniejsze segmenty, czyli ruch biznesowy i turystyczny. Zależy nam na partnerskich relacjach biznesowych z przewoźnikami.

Czy można coś powiedzieć o nowych kierunkach przewidywanycyh w letniej siatce połączeń?

- Szukamy możliwości współpracy z nowymi przewoźnikami. Nowością w rozkładzie będą loty realizowane przez Air Serbia z Krakowa do Belgradu. Mamy już połączenia do Chorwacji, Czarnogóry, Bułgarii. Ryanair uruchomi 7 nowych kierunków, w tym m.in. Tuluzę, Belfast, Perugię, Warnę, Memmingen i Poznań. Ze strony Wizzaira mamy potwierdzenie lotów do Leeds i Malagi. W tej chwili oznacza to 10 nowych tras.

Bardzo liczymy, że nadal będzie się liniom lotniczym opłacało prowadzić operacje z Krakowa. Nie rozwijamy ruchu czarterowego (taką mamy strategię), ale cieszę się, że pasażerowie mogą skorzystać z usług Lotniska Pyrzowice. Nasze oferty są komplementarne, a odległość między lotniskami jest tak bliska, że w oczywisty sposób ze sobą współdziałamy.

Balice i Pyrzowice mają komplementarną ofertę dla pasażerów

Nasz "top" najbardziej obleganych kierunków to niezmiennie Londyn, a następnie Oslo, Warszawa, Frankfurt nad Menem, Paryż i Rzym.

Bardzo dobrze rozwija się sieć połączeń krajowych. Gdańsk, Szczecin, Szymany, a niedługo także Poznań stworzą możliwość szybkiego i komfortowego przemieszczania się z południa Polski.

Bardzo liczymy na gości, zawodników i kibiców, którzy w czerwcu przyjadą do Krakowa z okazji III Igrzysk Europejskich. Liczymy w tym przypadku na podobny efekt promocyjny, jaki wystąpił po Światowych Dniach Młodzieży. Małopolska i podwawelski gród będą obecne w mediach nie tylko sportowych, a to oznacza znakomitą reklamę i naturalną zachętę, żeby do nas przylecieć. Efekt powinien być widoczny w wynikach za 2024 rok.

Lotnisko, jeśli chce się rozwijać, musi inwestować w infrastrukturę. Co jest dziś najważniejszym zadaniem?

- Realizujemy kilka inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Kraków Airport. Na koniec 2022 roku zakres robót przy prowadzonej rozbudowie płyty postojowej wynosił około 70 procent.

Docelowo pozwoli to na stworzenie 15 dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów, a tym samym na zwiększenie baz i poszerzenie liczby połączeń realizowanych z Balic. W listopadzie minionego roku podpisaliśmy umowę z Mostostalem Warszawa na budowę terminala cargo.

Obok zwykłego frachtu będzie można w nim obsługiwać specjalne przesyłki, takie jak transporty leków, materiałów radioaktywnych, artykułów spożywczych czy zwierząt.

Nowy salon Business Lounge dla naszych gości kategorii VIP oddaliśmy do użytku w grudniu ubiegłego roku. Dostosowujemy całą infrastrukturę, w tym obiekty handlowe i usługowe, do potrzeb pasażerów.

Mamy 9 samoobsługowych kas, wolnostojące terminale do ładowania sprzętu elektronicznego, proponujemy także specjalną pomoc dla osób bojących się latać. Opiekun wraz z psem dają wsparcie terapeutyczne dla dorosłych i dla dzieci.

Cały czas podejmujemy niezbędne działania, które mają nas przybliżyć do ostatecznej decyzji środowiskowej oraz budowlanej umożliwiającej realizację najważniejszego zadania w naszym planie generalnym, którym jest budowa nowej drogi startowej.

Od początku byliśmy świadomi, że przygotowanie do tej inwestycji pod wieloma względami będzie trudne i czasochłonne.

Decyzja środowiskowa dotycząca budowy nowego pasa startowego powinna zostać wydana w tym roku

We wrześniu 2022 roku, po kilkuletnich sporach sądowych ze stroną społeczną oraz po wykorzystaniu możliwych instrumentów prawnych do obrony uzyskanej decyzji, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała postanowienie o kwestii raportu i nakazała jego uzupełnienie. Aktualnie prowadzone są prace nad uzupełnieniem treści raportu.

Liczę, że w bieżącym roku otrzymamy decyzję środowiskową. To jest kluczowe dla rozwoju Lotniska Balice.

