Bałkany Zachodnie logistycznym zapleczem Chin

W 2022 roku uwaga opinii publicznej koncentrowała się przede wszystkim na wydarzeniach w ogarniętej wojna Ukrainie. Tymczasem Bałkany Zachodnie pozostają obszarem bardzo intensywnej rywalizacji pomiędzy mocarstwami zachodnimi a Rosją i Chinami.

Bałkany Zachodnie to region ekspansji ekonomicznej Chin 0 w ramach "inicjatywy pasa i szlaku".

Chińskie wysiłki w tamtejszej części Europy stanowią konkurencję dla projektów Unii.

Kraj Środka uzależnia Bałkany Zachodnie od swoich inwestycji, oferując pożyczki długoterminowe.

Chiny realizują swoje projekty w regionie Bałkanów Zachodnich w ramach "inicjatywy pasa i szlaku" (Belt and Road Initiative – BRI), która - z perspektywy Pekinu - ma być nowym połączeniem handlowym z Europą, nawiązującym do Jedwabnego Szlaku - z tą różnicą wobec projektu realizowanego w średniowieczu, że to Chiny będą tym razem dominującą siłą.

Chociaż BRI (długoterminowy plan zdominowania szlaków handlowych z Europą) nie jest nowym projektem, to jednak wydaje się, że to zagrożenie ze strony Pekinu jest w coraz większym stopniu zauważane w Europie Zachodniej.

Rywalizacja strategiczna pomiędzy Chinami i Unią Europejską w regionie Bałkanów Zachodnich wydaje się wychodzić ze ściśle akademickich dysput; pojawia się w głównym nurcie debaty o polityce wobec tego zaniedbanego przez UE regionu, który - jak dotychczas - z wyjątkiem Chorwacji nie został przyłączony do Wspólnoty.

Bałkany Zachodnie stanowią zaplecze logistyczne dla ekspansji gospodarczej Chin w Europie

Bałkany Zachodnie stanowią dla Chin, które eksportują towary w 60 proc. drogą morską, dogodny przyczółek w Europie. W wizji Pekinu w realizowaniu projektów handlowych drogą morską kluczowe znaczenie ma port w greckim Pireusie, którego Chiny są większościowym udziałowcem. Ów port stanowi bramę dla dalszych inwestycji chińskich w infrastrukturę drogową i kolejową, która ma stanowić połączenie lądowe przez Bałkany Zachodnie do państw UE.

Kluczowym chińskim projektem infrastrukturalnym w Bałkanach Zachodnich pozostaje skomunikowanie szybką koleją Belgradu z Budapesztem - w ramach szerszej inicjatywy łączącej port w Pireusie z Węgrami. Do marca 2022 roku udało się zakończyć budowę pierwszego odcinka - Belgrad-Nowy Sad w Serbii. Inwestycja ta jest finansowana z kredytów udzielanych przez chińskie i rosyjskie instytucje finansowe.

W przypadku zakończonej w marcu inwestycji odcinek Belgrad-Stara Pazova był modernizowany przez spółkę China Communications Construction Company i China Railway International Group a fragment ze Starej Pazovej do Nowego Sadu sfinansowano z kredytu rządu Rosji i Exim Banku - wykonawcą była tu spółka Kolei Rosyjskich RŻD International. Węgierską część owej magistrali modernizuje zaś konsorcjum Kolei Węgierskich MAV, China Railway International Corporation i China Railway International Group.

Ten chiński projekt stanowi konkurencję dla europejskich inicjatyw infrastrukturalnych w ramach projektów TEN-T, zasilanych ze środków europejskich; może być jednak również pewnym ich uzupełnieniem - w szczególności dla projektów Inicjatywy Trójmorza, która - poza finansowaniem Unii Europejskiej - korzysta również z własnego funduszu oraz umożliwia inwestycje prywatnych podmiotów z całego świata.

W ramach projektów inicjatywy Trójmorza buduje się m.in. połączenie kolejowe w ramach tzw. „bursztynowego korytarza kolejowego”, łączącego najważniejsze ośrodki miejskie w Polsce, Słowacji na Węgrzech i w Słowenii, wobec którego chińskie połączenie kolejowe będzie stanowiło ważny szlak z Europy Środkowej do Bałkanów Zachodnich.

Via Carpatia jako nowy łącznik Europy Środkowo-Wschodniej z Bałkanami Zachodnimi

Największym projektem infrastrukturalnym realizowanym w ramach inicjatywy Trójmorza pozostaje jvia Carpatia – autostrada łącząca państwa bałtyckie z Grecją.

Z perspektywy państw Bałkanów Zachodnich - takich jak Serbia czy Macedonia Północna - istnieje możliwość zbudowania połączeń drogowych z trasą via Carpatia, która - przebiegając przez zachodnie terytoria Rumunii czy Bułgarii - znajduje się w niewielkiej odległości od ważnych ośrodków miejskich Bałkanów Zachodnich (np. Nisz w Serbii czy stołeczne Skopje w Macedonii Północnej).

