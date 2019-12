Baltona i PPL nadal bez porozumienia ws. zapłaty kwot spornych za najem powierzchni na Lotnisku Chopina

Państwowe Porty Lotnicze (PPL) i Baltona nie wypracowały polubownego rozwiązania ws. zapłaty spornych kwot za najem powierzchni na Lotnisku Chopina - poinformowała w czwartek Baltona w komunikacie giełdowym

W komunikacie przypomniano, że 19 listopada br. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) wezwały Baltonę do wypracowania rozwiązania polubownego ws. niezapłaconych do PPL wymagalnych (w ocenie PPL), należności obejmujących naliczone kary umowne oraz należności odsetkowe. Chodzi o wynajem powierzchni na Lotnisku Chopina.

Baltona poinformowała, że w czwartek, 19 grudnia odbyło się spotkanie między przedstawicielami spółki a PPL, podczas którego "strony nie wypracowały rozwiązania polubownego w powyższym zakresie, pomimo propozycji składanych przez emitenta (Baltonę - PAP)".

"Jednocześnie emitent informuje, że kwestionuje naliczone kary umowne zarówno co do zasady jak i wysokości a naliczone przez PPL należności odsetkowe zostały zapłacone przez spółkę w pełnej wysokości w dniu 17 grudnia 2019 r. W ocenie emitenta procedura wypracowania polubownego rozwiązania, o rozpoczęciu której emitent wskazywał w przywołanym raporcie bieżącym pozostaje otwarta, niemniej jednak jest to kwestionowane przez PPL" - czytamy w komunikacie spółki.

Baltona zapewniła, że jej intencją pozostaje "wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska" ws. sporu oraz uzgodnienie z Portami Lotniczymi "właściwego mechanizmu rozliczeń spornych roszczeń czynszowych w oparciu o opinię podmiotu zewnętrznego".

Baltona poinformowała ponadto, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość kwot spornych objętych procesem uzgodnieniowym wynosi ok. 10,5 mln zł, a wartość spornych roszczeń czynszowych, których dotyczy opinia zewnętrznego podmiotu wynosi ok. 15,9 mln zł.

"Niezależnie od powyższego emitent informuje, że po zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska S.A. o wpłynięciu do banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych" - podsumowano.

Na początku grudnia br. Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało, że PPL wydłużyło zapisy w wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony do 24 stycznia. Wydłużenie zapisów wynika z faktu, że w terminach określonych wcześniej w wezwaniu nie ziścił się żaden z warunków wezwania, a w szczególności nie uzyskano zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie bezpośredniej kontroli nad spółką poprzez nabycie nie mniej niż 66 proc. akcji, ani nie upłynął ustawowy termin na wydanie takiej decyzji.

W połowie października Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony, po cenie 6,95 zł za akcję.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane były od 6 listopada i miały trwać do 5 grudnia 2019 roku.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający ani podmioty od niego zależne ani podmiot wobec niego dominujący nie posiadały akcji Baltony.

Wcześniej Baltona poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej, na mocy której jej główny udziałowiec, firma Kempley z grupy Flamingo, sprzeda wszystkie posiadane akcje Baltony na rzecz PPL.

Ponad 9 mln akcji Baltony, dających prawo do 80,68 proc. głosów na WZ, Kempley sprzeda za 20,8 mln zł, tj. po 2,29 zł za akcję. Częścią umowy jest także emisja obligacji skierowana do PPL.