Bardzo dobra prognoza rozwoju portów i całego Trójmiasta

Firma doradcza Cresa Polska rysuje przed deweloperami i najemcami magazynów w Gdańsku i Gdyni świetlaną perspektywę. Inwestycje portowe, modernizacja dostępu kolejowego do portów oraz rozwój infrastruktury drogowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk spowodują wzrost znaczenia logistyki morskiej regionu w globalnych łańcuchach dostaw. Jeśli koronawirus okaże się mniej groźny, niż sądzono, nie będzie przeszkód, żeby tak się stało.

Nadchodzi hossa

- Przewidujemy dalszy wzrost popytu na powierzchnie magazynowe przy ograniczonych możliwościach zwiększania podaży na terenach przyportowych. Deweloperzy będą stawiali na inwestycje w lokalizacjach dobrze skomunikowanych z portami. Ważnym aspektem lokalizacyjnym jest także optymalizacja obsługi celnej obrotu towarowego. Ponadto bardzo duże znaczenie będą miały decyzje władz portów i gmin, które działają na rzecz obejmowania granicami portów coraz większej ilości terenów - mówi Michał Rafałowicz, dyrektor Regionu Pomorskiego Cresa Polska.Plany przeobrażenia Portu Gdańsk w port V generacji zakładają budowę Portu Centralnego w Gdańsku, który powstałby na wodach Zatoki Gdańskiej. Wartość inwestycji szacowana jest na 12 mld złotych, a jej realizacja wiązałaby się jednocześnie z koniecznością poprawy infrastruktury kolejowej i drogowej, która już obecnie jest modernizowana. Z kolei budowa Portu Zewnętrznego Gdyni ma kosztować ok. 5 mld zł. Powstanie tych inwestycji oznaczałoby zwiększenie dynamiki na rynku magazynowym - pod względem ilościowym i jakościowym.- Możemy także spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania na magazyny. Zgodnie z planami Port Centralny w Gdańsku i Port Zewnętrzny Gdyni mogłyby zostać zbudowane około 2030 roku - ocenia ekspert.Wysokie wskaźniki wynajęcia powierzchni w istniejących obiektach w Gdańsku i Gdyni skłaniają deweloperów do poszukiwania alternatywnych lokalizacji. Dobrym przykładem jest Tczew, leżący na południe od Trójmiasta, gdzie powstaje nowoczesny park magazynowy budowany przez 7R. Panattoni zwrócił także uwagę na Rumię, graniczącą z Trójmiastem, gdzie na ukończeniu jest projekt oferujący ok. 45 000 mkw., który z pewnością będzie jeszcze rozbudowany w przyszłości.Godnym uwagi deweloperów i inwestorów może być w niedługim czasie także Elbląg, który ma potencjał, by zostać uzupełniającym portem towarowym. W kręgu zainteresowania są też coraz częściej mniejsze lokalizacje położone na południe od Trójmiasta.- Trójmiasto ma przed sobą kilka lat hossy inwestycyjnej i ambitnej rozbudowy portów. Dla deweloperów obiektów magazynowych oznacza to nowe możliwości pozyskania atrakcyjnych lokalizacji pod kolejne inwestycje dla najemców. Firmy związane z obrotem towarów drogą morską są coraz częściej zainteresowane ekspansją w regionie Trójmiasta. Z kolei nowe firmy ze względu na poprawiającą się infrastrukturę wybierają ten region jako alternatywę do operowania w portach zagranicznych - podsumowuje Michał Rafałowicz.Czytaj także: Rewolucja w logistyce. Wielkie porty na tle epidemii



W swojej prognozie Cresa Polska nie odnosi się do Covid-19. Będzie więc ona trafna, jeśli pandemia w znaczący sposób nie odbije się na handlu międzynarodowym. Wszystko jednak wskazuje, że obrót towarowy nieco przyhamuje. Polski eksport ma się zmniejszyć w tym roku o około 10 proc. i będzie to jeden najniższych spadków w Unii Europejskiej. Optymiści mówią, że w 2021 roku wróci na ścieżkę wzrostu. Zależy to od tego, jak groźny okaże się koronawirus i czy uda się szybko opanować zagrożenie chorobą.