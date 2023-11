Bardzo egzotyczne połączenie lotniska w Katowicach

W piątek po raz pierwszy z lotniska Pyrzowice obsługującego Zagłębie i Górny Śląsk poleciał samolot do Wenezueli. Docelowym portem w tym kraju będzie Porlamar na wyspie Margarita.

Kierunek obsługiwany jest szerokokadłubowym Airbusem A330-200 hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra. Dystans połączenia to ponad 8,5 tys. km.

Margarita dołączyła już do oferowanych przez biuro turystyczne Rainbow bezpośrednich lotów z Katowic do egzotycznych miejscowościach wypoczynkowych. Z największego miasta regionu można bezpośrednio polecieć także na wakacje do Varadero na Kubie, Cancun w Meksyku, Phu Quoc w Wietnamie, Puerto Plata w Dominikanie, Bangkok w Tajlandii.

- Wspólnie z naszymi partnerami, z radością zainaugurowaliśmy nowe bezpośrednie dalekodystansowe połączenie czarterowe z Katowice Airport na Margaritę. Cieszy nas fakt, że w okresie zimowym coraz chętniej latamy na wakacje w poszukiwaniu ciepła i słońca. W tym roku, z wynikiem ok. 2,6 mln pasażerów obsłużonych w samym tylko ruchu czarterowym, katowickie lotnisko umocni się na pozycji krajowego lidera w tym segmencie ruchu – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport.