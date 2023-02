Będą rozwijać nowy system transportu masowego

Wiodące firmy z branży hyperloop: Hardt, Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Nevomo, TransPod, Swisspod Technologies i Zeleros połączyły siły, aby utworzyć "The Hyperloop Association", pierwsze globalne stowarzyszenie w branży.

Akt założycielski stowarzyszenia został podpisany 14 grudnia 2022 roku przez siedem firm zaangażowanych w jego utworzenie.

Publikacja w belgijskim rejestrze tzw. Dekretu Królewskiego jest oczekiwana w ciągu najbliższych tygodni, po czym nastąpi oficjalne rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia.

Hyperloop to nowy, szybki system transportowy, składający się z autonomicznej, w pełni elektrycznej kapsuły lewitującej, poruszającej się z dużą prędkością w środowisku o obniżonym ciśnieniu.

Technologia hyperloop stanowi bardziej energooszczędny i zrównoważony niż jakikolwiek istniejący rodzaj transportu masowego i ma na celu znaczne skrócenie czasu podróży i transportu ładunków pomiędzy miastami i krajami.

Mają pełnić rolę bramy dla sektora i wspierać interesariuszy w sprawach związanych z technologią hyperloop

Stowarzyszenie ma na celu stymulowanie wzrostu nowej, rozwijającej się gałęzi transportu oraz uczestniczenie i wspieranie interesariuszy we współpracy z rządami i agencjami regulacyjnymi w zakresie kształtowania polityki transportowej. Działając jako jednostka reprezentująca branżę hyperloop, nowo utworzone stowarzyszenie będzie miało za zadanie: pełnić rolę bramy dla sektora i wspierać interesariuszy w sprawach związanych z technologią hyperloop, a także reprezentować, wspierać i bronić interesów swoich członków we wszystkich przedsięwzięciach związanych z rozwojem branży.

A poza tym zapewniać decydentom i interesariuszom dostęp do wiedzy i doświadczenia w zakresie transportu hyperloop i powiązanych tematów.

Stowarzyszenie „The Hyperloop Association” z siedzibą w Brukseli, będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Europe's Rail Joint Undertaking, interesariuszami przemysłowymi, ośrodkami badawczymi i środowiskiem akademickim w celu przyspieszenia rozwoju technologii hyperloop i umożliwienia powszechnego wdrożenia innowacyjnego systemu transportowego zarówno w Europie, jak i na świecie.

Na prezesa zarządu stowarzyszenia pierwszej, inauguracyjnej kadencji, został wybrany Przemek Ben Pączek, na co dzień prezes zarządu i współzałożyciel Nevomo.

Hyperloop Association oczekuje na współpracę z europejskimi i międzynarodowymi instytucjami

- W najbliższych miesiącach spodziewamy się istotnych wydarzeń w przestrzeni hyperloop. Komisja Europejska rozpocznie prace nad ramami regulacyjnymi tej gałęzi transportu, co jest znaczącym kamieniem milowym dla branży, nie tylko w Europie, ale na całym świecie - zaznacza Przemek Ben Pączek.

- The Hyperloop Association z niecierpliwością oczekuje na współpracę z europejskimi i międzynarodowymi instytucjami, jak również z zainteresowanymi stronami z branży by wspólnie promować technologię hyperloop jako realnego, najnowocześniejszego, bezpiecznego i ekologicznie zrównoważonego rozwiązania mobilności jutra - dodaje Pączek.

The Hyperloop Association zaprasza podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje non-profit, które są częścią przemysłu hyperloop, do przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członków. Celem firm założycielskich jest promowanie silnej współpracy pomiędzy ekspertami z branży, jednostkami badawczymi i rozwojowymi oraz środowiskiem akademickim.

Nevomo to europejska firma z obszaru nowych technologii i twórca nowej generacji kolei dużych prędkości. Jako wiodący gracz w obszarze innowacji w branży zrównoważonej i inteligentnej mobilności, firma stworzyła unikalną w skali światowej technologię MagRail, pozwalającą na znaczącą poprawę wydajności istniejących kolejowych systemów transportowych.

Nevomo proponuje stopniowe wdrażanie systemów transportowych, inspirowanych koncepcją hyperloop, poprzez unowocześnianie linii kolejowych. Wyposażając istniejącą infrastrukturę w urządzenia do lewitacji magnetycznej oraz silnik liniowy, firma zamierza przenieść transport kolejowy w całkiem nowy wymiar podróżowania z prędkościami do 550 km/h.

