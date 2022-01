Będzie ciężko, ale lotniska wrócą do formy

Trudny dla branży lotniczej okres ostatnich dwóch lat nie skończy się wraz z nadejściem 2022 roku. Będzie nadal ciężko, ale bliżej odpowiedzi, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość portów lotniczych. Pewne jest jedno – zarządzający portami zamierzają zrobić w tym roku kilka kroków naprzód.

W portach, które mają takie możliwości, w najbliższych kilkunastu miesiącach zarządzający będą stawiali na dywersyfikację źródeł przychodów. Zarówno tych lotniczych, ale i pozalotniczych, a na pewno w dziedzinach mniej wrażliwych na wahania wolumenu pasażerów.- W 2022 roku kontynuowany będzie trend z 2021 roku, to znaczy comiesięczny znaczący wzrost obsługiwanych ładunków oraz startów i lądowań frachtowców, co oczywiście przełoży się na zdecydowanie wyższe przychody z tego segmentu. Spodziewamy się także dalszego rozwoju siatki regularnych połączeń cargo. Na koniec 2021 obejmowała ona 10 tras, w 2022 roku powinna powiększyć się o kolejne 3-4 trasy. Dzięki temu pierwszy raz w historii lotniska przekroczymy granicę 40 tys. ton obsłużonego frachtu. W segmencie cargo to będzie dobry rok – mówi Artur Tomasik z pyrzowickiego lotniska, które w segmencie cargo jest liderem wśród polskich portów regionalnych.Dla Gdańska 2022 rok to ważna data. Inwestycja Airport City Gdańsk – kompleks biurowców, który powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska – ma właśnie wtedy zacząć zarabiać.- Oddamy do użytku i skomercjalizujemy pierwszy budynek biurowy Alpha z projektu Airport City Gdańsk - zapewnia Tomasz Kloskowski, szef gdańskiego lotniska.Przychody lotnicze można dywersyfikować również poprzez rozszerzanie siatki połączeń i zwiększanie liczby przewoźników. Daje to elastyczność w przypadku zamknięcia poszczególnych rynków.– Współpraca między podmiotami działającymi w branży może być kluczem do sukcesu. W drugiej połowie 2021 roku udało nam się przeprowadzić wspólne działania m.in. z Warszawską Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną – wyjaśnia prezes Wojtera z PPL.Kolejny chybotliwy rok na pewno nie pomaga w realizowaniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak słyszymy od władz spółki – w 2022 roku mają zapaść kluczowe decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ na kształt i funkcjonalności tego lotniska.– Wypracowane zostaną rozwiązania w ramach master planu, które pozwolą stworzyć unikalną ofertę CPK dla podróżujących. W nadchodzącym roku z listy światowych pracowni architektonicznych, biorących udział w przetargu, planujemy wyłonić Generalnego Projektanta Architektury (tzw. Master Architekt), którego zadaniem będzie przygotowanie projektu architektonicznego Portu Solidarność. Do Master Architekta dołączą wykonawcy pozostałych prac projektowych, których chcemy wybrać w przetargach rozpoczętych w nadchodzącym roku – wylicza dla WNP.PL Mikołaj Wild, prezes CPK.Prezes spółki przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wreszcie zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową oraz dojdzie do pozyskania gruntów w takim zakresie, który umożliwi rozpoczęcie zasadniczych prac przygotowawczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.A jak z inwestycjami w funkcjonujących już portach? Tu trzeba pamiętać o sztandarowej inwestycji PPL, którą jest budowa lotniska Warszawa-Radom. Lotnisko będzie gotowe do obsługi pasażerów w 2023 roku, będą z niego korzystać głównie linie low cost oraz czartery. Lotnisko ma uzupełniać ofertę przyszłego CPK.- Zostały zakończone prace przy wydłużeniu drogi startowej. Wybudowano maszt telekomunikacyjny, a terminal o powierzchni przeszło 30 tys. m2 jest w trakcie prac wykończeniowych. Do tego wykonywane są prace w budynkach administracyjnych i technicznych oraz prace przy budowie nowego układu dróg dojazdowych i parkingów. Prace na płytach postojowych i drogach kołowania wykonane są w ponad 80 proc. Roboty budowlane planujemy zakończyć jesienią 2022 r. Później pozostanie czas na odbiory i certyfikację lotniska – wyjaśnia Stanisław Wojtera z Portów Lotniczych.Władze lotniska w Pyrzowicach 2022 rok poświęcą przede wszystkim na rozwój infrastruktury bazy technicznej.– Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania. Pierwsze z nich to nowa przedhangarowa płyta postojowa samolotów o powierzchni 6,5 hektara z dziewięcioma stanowiskami dla samolotów wielkości Airbusa A320. Jednocześnie w 2021 roku rozpoczęliśmy budowę trzeciego hangaru do obsługi technicznej samolotów. Będzie to największy tego typu obiekt w Pyrzowicach, jego powierzchnia wyniesie 9,2 tys. m kw. Inwestycja trwa i planujemy ją zakończyć w połowie 2022 roku – mówi Artur Tomasik, prezes Katowice Airport, i dodaje, że w 2022 roku będą także przygotowywać się do budowy drugiego terminala towarowego.Pandemia znacząco wpłynęła na harmonogram prac w Krakowie, ale ich nie zatrzymała.– Obecnie realizowana jest rozbudowa płyty postojowej na lotnisku o wartości 133 mln złotych, która została zaplanowana do użytku w 2023 roku. Płyta pozwoli zwiększyć liczbę miejsc postojowych z 23 do 38. Terminal cargo przeszedł już formalności związane z pozyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. Start budowy planujemy na 2022 rok. Nowa droga startowa to kluczowa inwestycja ujęta w planie generalnym krakowskiego lotniska. Jest ona bardzo ważna ze względu na potrzebę utrzymania ciągłości operacyjnej lotniska. Obecnie wszyscy uczestnicy postępowania prowadzącego do realizacji inwestycji budowy nowej drogi startowej, czyli zarówno strona cywilna, jak i wojskowa, czekają na niezbędne rozstrzygnięcia formalno-prawne – przedstawia plan na ten rok Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.