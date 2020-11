Będzie codzienne połączenie Katowic ze stolicą Niemiec

Nowe połączenie do Berlina, krótsze podróże z Katowic do Krakowa i Rzeszowa - to zmiany które przyniesie dla woj. śląskiego nowy roczny rozkład jazdy PKP Intercity. Wejdzie on w życie w niedzielę, 13 grudnia 2020 roku.

Ze stolicy Górnego Śląska do Berlina będzie można dojechać codziennie.

Zwiększy się częstotliwość pociągów pomiędzy Katowicami i Krakowem.

Nowy rozkład jazdy będzie uwzględniał realizowane prace budowlane na szlakach kolejowych.