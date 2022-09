Będzie globalny ekostandard dla lotnisk. Europa i tak już go wyprzedza

Lotniska w Unii Europejskiej są w przededniu dostosowywania prowadzonych przez siebie biznesów do wyśrubowanych norm środowiskowych wpisanych w treść pakietu Fit for 55. Jak to wpłynie na konkurencyjność tych lotnisk? Czy lotniska z innych regionów świata mogą na tym skorzystać?

Między innymi te pytania zadaliśmy Luisowi Felipe de Oliveirze, prezesowi ACI World.

ACI World jest największą organizacją zrzeszającą lotniska na całym świecie. Jej członkami są ponad 2 tysiące portów lotniczych.

Oliveira to ceniony menedżer lotniczy z Ameryki Południowej, który przez wiele lat był związany również z czołowymi firmami z sektora naftowego.

- W ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) będziemy w tym roku rozmawiać nad wdrożeniem systemu CORSIA. Dzięki niemu ustalimy globalny standard dla wszystkich naszych lotnisk, który oczywiście będzie musiał się skupiać na zrównoważonym rozwoju. Ma on jednak nie hamować obecnego procesu odbudowy, który wyraźnie widzimy w tym sektorze. Zależy nam po prostu na utrzymaniu dotychczasowej konkurencyjności lotnisk – mówi specjalnie dla WNP.PL Luis Felipe de Oliveira, prezes ACI World.

Prezes tej gigantycznej organizacji przyznaje, że unijne lotniska w kwestiach środowiskowych wyraźnie wyprzedzają te z pozostałych kontynentów.

- Różnica jest znacząca. Są lotniska, np. w Szwecji, które już osiągnęły zerową emisyjność. To są świetne przykłady dla lotnisk z pozostałych rejonów świata – dodaje Oliveira.

Wyzwaniem na najbliższe lata będzie dostosowanie się portów lotniczych na całym świecie do nowych paliw lotniczych.

Zobacz całą rozmowę z prezesem ACI World, w której wyjaśnia, w co i dlaczego powinny inwestować lotniska.

