Będzie możliwość transportu ukraińskiego zboża koleją

Będzie możliwe przewożenie ukraińskiego zboża łotewską koleją – oświadczył we wtorek dyrektor państwowej spółki kolejowej Łotwy LDz Rinalds Plavnieks, o czym pisze agencja Delfi. Portal Kyiv Independent podkreśla, że zboże trafiałoby w ten sposób do portów na Bałtyku.

Plavnieks powiedział, że dotąd odnosił się sceptycznie do ewentualności transportu ukraińskiego zboża łotewską koleją, gdyż wymagałoby to dwukrotnego przeładowania - ładunek musiałby być przewożony z Ukrainy do Polski, a dopiero potem na Łotwę, a Polska ma inne rozstawienie torów niż Ukraina i Łotwa. Jednakże - jak podkreślił - technologiczne możliwości logistyki i przeładunku bardzo się rozwinęły.

"Teraz pojawiła się możliwość przewożenia ukraińskiego zboża" - powiedział.

Jego zdaniem za rok będzie możliwe przewożenie łotewską koleją od 500 tys. do miliona ton ukraińskiego zboża. Nie wykluczył przy tym zaangażowania LDz w transport ukraińskiego zboża już jesienią tego roku.

W połowie lipca Rosja wycofała się z umowy umożliwiającej wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i rozpoczęła serię ataków na ukraińską infrastrukturę portową. W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała ponad 32 mln ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż.

