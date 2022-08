Będzie nowy rurociąg z Ukrainy do Polski. Takiego dotąd nie było

Rada Ministrów wyraziła we wtorek zgodę na zawarcie memorandum o porozumieniu dotyczącym opracowania projektu rurociągu dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych.

Dokładny jego przebieg jeszcze nie jest znany. Opracowaniem trasy ma zająć się grupa robocza.

Temat transportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych jest jednym z trudniejszych w naszych relacjach ze wschodnim sąsiadem.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, realizacja memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, które są zagrożone klęską głodu. W konsekwencji powinno to zmniejszyć presję migracyjną do Europy. O zawarcie memorandum wnioskował minister rolnictwa i wsi.

Najważniejsze założenia memorandum

Według założeń, Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk. Żeby to się stało, oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu. Grupa robocza przedstawi także informacje o możliwych przybliżonych parametrach technicznych, kosztach i warunkach realizacji projektu, w szczególności proponowanej trasy ułożenia rurociągu.

Memorandum ma zostać zawarte na trzy lata, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzyletnie okresy. Dokument będzie można wypowiedzieć, jednak nie później niż sześć miesięcy przed końcem kolejnego okresu. Nie będzie on stanowić umowy międzynarodowej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego.

Problemy na świecie i na granicy

Ukraina jest znaczącym światowym producentem i eksporterem zbóż, a także olejów roślinnych. Do wybuchu wojny eksport tych produktów odbywał się w ponad 90 proc. poprzez porty zlokalizowane nad Morzem Czarnym. Rozpoczęcie przez Rosję wojny z Ukrainą i zablokowanie jej portów morskich, wymusiło poszukiwanie nowych szlaków dla transportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Znaczne ograniczenie dostaw żywności z Ukrainy powoduje nierównowagę na rynkach światowych, a w przyszłości może prowadzić do głodu w państwach szczególnie zależnych od jej importu. W Polsce problemy na światowym rynku oleju objawiły się w postaci nawet 50 proc. podwyżki cen tego produktu w sprzedaży detalicznej.

Temat transportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych jest jednym z trudniejszych w naszych relacjach ze wschodnim sąsiadem. Problemem jest niedostatek infrastruktury transgranicznej oraz tempo odprawy fitosanitarnej. Dotyczy to zarówno przewozów kolejowych jak i drogowych. Na granicy, szczególnie od strony ukraińskiej, tworzą się długie kolejki.

W ub. tygodniu odbyła się wideokonferencja wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim, podczas której mówiono o transporcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował, że polskie inspekcje podjęły liczne starania, by zapewnić możliwie płynne odprawy przesyłek przez granicę polsko-ukraińską. Niemniej jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, zwłaszcza w sytuacji znaczącego wzrostu liczby kontroli z uwagi na wzrost skali przewozów. Wskazał jednocześnie na potrzebę wprowadzenia usprawnień także po stronie ukraińskiej.

