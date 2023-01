Będzie obniżka cen biletów PKP Intercity. Premier stawia sprawę jasno

W przyszłym tygodniu zostanie podana informacja w sprawie zakresu obniżki cen biletów PKP Intercity. To efekt spotkania premiera Mateusza Morawieckiego m.in. z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Podwyżki były za duże - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier postawił sprawę jasno. Ceny biletów w PKP Intercity muszą być obniżone

Rzecznik rządu Piotr Müller został w Polsat News zapytany o działania rządu w sprawie cen biletów PKP Intercity.

"Wczoraj premier Mateusz Morawiecki spotkał się z panem ministrem (Andrzejem) Adamczykiem, też z ministrem (Maciejem) Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych, zarządem PKP Intercity, myślę, że w przyszłym tygodniu pewne rozstrzygnięcia będzie już można zakomunikować" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany jakie to będą rozstrzygnięcia, odpowiedział: "Pozytywne. Chodzi o to, żeby te ceny obniżyć, co do zakresu trwają ostateczne ustalenia". "Uważamy, że te podwyżki były za duże i pan premier zdecydowanie postawił tę sprawę jasno, że musi być o jakiś próg obniżona (podwyżka)" - mówił Müller.

Zapewnił, że "będzie korekta cen biletów", a dopytywany powtórzył, że "pewne warianty zostały przedstawione, w przyszłym tygodniu będzie informacja w tym zakresie".

PKP Intercity mocno podniosły ceny biletów kolejowych

Na początku stycznia spółka PKP Intercity poinformowała, że od 11 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów.

Ceny bazowe biletów jednorazowych PKP Intercity wzrosły w poszczególnych kategoriach pociągów średnio o: 17,8 proc. dla kategorii EIP, 17,4 proc. dla kategorii EIC oraz 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

Jadąc Pendolino (EIP) z Gdańska do Krakowa od dziś zapłacimy 265 zł zamiast 225. Podróż z Warszawy do Krakowa oraz z Warszawy do Katowic zdrożała o 30 zł do 199 zł.

W niższym standardzie pociągów – kategorii IC – podwyżki są równie zauważalne. Z Warszawy do Wrocławia dojedziemy za 85 zł zamiast 76 zł, które trzeba było zapłacić jeszcze wczoraj.

Powyższe ceny dotyczą miejsc w wagonach 2. klasy i bez uwzględnienia ewentualnych promocji, które przewoźnik czasem uruchamia w swoim serwisie sprzedażowym.

Z danych resortu infrastruktury wynika, że z połączeń TLK/IC korzysta 90 proc. pasażerów PKP Intercity. Ich dotyczy zmiana cen o 11,8 proc.

Z kolei pasażerowie pociągów kategorii EIP (Pendolino) i EIC (ekspresowe) to łącznie 10 proc. ogólnej liczby korzystających z usług PKP Intercity. Te połączenia nie są dotowane i spółka uruchamia je na własne ryzyko biznesowe.

Nowe ceny biletów kolejowych PKP Intercity wywołały oburzenie

Zafundowane przez PKP Intercity podwyżki spotkały się z niemal powszechnym oburzeniem podróżnych, którzy w portalach społecznościowych zaczęli publikować zdjęcia biletów z nowymi cenami.

Sprawa stała się też politycznie gorącym tematem.

