Będzie paraliż na granicy z Ukrainą? Trwa protest polskich przewoźników

Od poniedziałku trwa protest polskich przewoźników przy przejściach granicznych z Ukrainą w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Protestujący chcą, aby ukraińscy przewoźnicy posiadali zezwolenia na pracę w Unii Europejskiej.

Od poniedziałku 6 listopada od godz. 12 trwa protest zorganizowany przez Komitet Obrony Przedsiębiorców i Prywatnego Transportu.

Długi czas oczekiwania na odprawę graniczną. Najdłuższy w Hrebennem

Jego wynikiem jest utrudnienie dojazdu do przejścia granicznego w Korczowej dla pojazdów w ruchu ciężarowym, a tym samym trudny do przewidzenia wzrost czasu oczekiwania na odprawę graniczną.

Z informacji zamieszczonych na stronie wynika, że 9 listopada rano czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy na przejściu granicznym w Hrebennem wynosił 137 godzin, w Dorohusku - 37. Z kolei Onet w nocy z 8 na 9 listopada informował o zablokowaniu drogi krajowej nr 17 (prowadzi do przejścia w Hrebennem) i podobnych utrudnieniach na krajowej "12" (przejście graniczne w Dorohusku).

Jak przekazał na platformie X (dawny Twitter) były wicepremier Janusz Piechociński, w związku z protestem przewoźnicy z Ukrainy znaleźli inną trasę i skierowali swoje ciężarówki na Słowację i Węgry.

We wtorek w Dorohusku pojawili się działacze Konfederacji z Krzysztofem Bosakiem na czele.

Protestujący chcą, żeby ukraińscy przewoźnicy posiadali pozwolenia na pracę w UE

- Jesteśmy postawieni pod ścianą. Każda z tych ciężarówek stojąc tutaj, traci pieniądze. Żebyście mieli Państwo tego świadomość. My nie stoimy tutaj, bo nie mamy w domu co robić, tylko nie mamy na leasingi, nie mamy na pensje dla kierowców, a my chcemy przeżyć - mówił w Dorohusku Rafał Mekler, przedsiębiorca i lider Konfederacji na Lubelszczyźnie.

Protestujący domagają się wznowienia wydawania pozwoleń na pracę w Unii Europejskiej dla ukraińskich przewoźników. Postulują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka polska branża transportowa zmaga się z nieuczciwą konkurencją ze Wschodu. "Nie może być tak, że teoretycznie Ukraina bankrutuje, bo jest wojna, a w praktyce popyt na nowe ciężarówki tam wystrzelił w kosmos" - napisał Krzysztof Bosak na platformie X (dawny Twitter).