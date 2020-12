Będzie strategia rozwoju terenów wokół CPK. Wkrótce start konsultacji

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, uważa, że za 30 lat region wokół CPK będzie jednym z najbogatszych w Polsce. – Żeby tak było, proces inwestycyjny wokół portu nie może przebiegać „na dziko”. Jak spojrzymy na ten obszar za 20, 30 lat, chcemy zobaczyć świetnie zagospodarowany i zurbanizowany z głową obszar – mówi w „Rządowej ławie” pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Specjalne ścieżki

Starosta pomoże

Koreańczycy doradzą, masterplan w zawieszeniu

Ministerstwo Infrastruktury jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, w których przewiduje się dwie dodatkowe ścieżki postępowania uwzględniające specyfikę sytuacji konkretnych mieszkańców.- Jedna z takich sytuacji to np. emeryci rolniczy, którzy zostawili sobie tylko swój dom i małą działkę. Ten dom jest bardzo zdekapitalizowany, wymagający gruntownego remontu, często niemający wszystkich mediów. Obiektywnie rzecz biorąc – mało warty. Po wycenie rzeczoznawcy za te pieniądze trudno będzie znaleźć gdzie indziej jakieś godne miejsce zamieszkania. Chcemy zaproponować możliwość, że dopłacimy do poziomu zaspokojenia tej podstawowej potrzeby życiowej, jaką jest godne zamieszkanie – mówi Marcin Horała.Druga ścieżka to propozycja mechanizmu, który pozwoliłby podzielić się potencjalnym wzrostem wartości nieruchomości, ale wtedy, kiedy on nastąpi. Czyli: teraz CPK kupuje za tyle, ile jest warta, a po czasie przygotowywana jest ekspektatywa, na podstawie której dokonuje się ponownej wyceny i wypłaty części wzrostu wartości nieruchomości.- Te dwa mechanizmy są dopiero w projekcie ustawy. To jest moja propozycja. Zobaczymy, czy parlament się do niej przychyli – podsumowuje Horała.Przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny podpisali we wtorek 8 grudnia porozumienia ze starostami powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego i grodziskiego w sprawie pozyskiwania danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów tych samorządów.Ma to pomóc w szukaniu gruntów na wymianę z mieszkańcami, którzy w najbliższych miesiącach zgodzą się dobrowolnie sprzedać nieruchomość oraz z tymi, których będzie trzeba wysiedlić po decyzji administracyjnej.- Podmiot zewnętrzny, spółka prawa handlowego, nie prowadzi tego rodzaju ewidencji, a tutaj będziemy się na bieżąco wymieniali informacjami. Na przykład w sytuacji, kiedy mieszkaniec zgłasza się z chęcią wymiany i wtedy wiadomo, że taka zamiana musi być dokonana gdzieś w okolicy. Wtedy pierwszym partnerem do rozmowy będą starostowie tych trzech powiatów, na styku których leży CPK, żeby w ich ewidencjach poszukać, czy nie ma tam podobnych działek, które moglibyśmy pozyskać w ten czy inny sposób i zaoferować do wymiany – tłumaczy pełnomocnik rządu.W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o dwóch kluczowych umowach z punktu widzenia obecnych przygotowań pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wybrano już doradcę strategicznego CPK. Będzie nim lotnisko Incheon w Seulu. Jak się dowiedzieliśmy, umowa z Koreańczykami zostanie podpisana do końca tego roku. Być może jeszcze przed świętami.- Doświadczenia koreańskie są nawet o tyle podobne, że tam była kwestia przeniesienia ruchu ze starego lotniska, takiego analogicznego do naszego Chopina. Incheon jest też lotniskiem poza aglomeracją i podobna jest kwestia zintegrowania go z systemem kolei dużych prędkości – tłumaczy wybór Horała.Podpisanie drugiej umowy – z masterplanerem – przesunięte zostało w czasie z powodu unieważnienia postępowania przez spółkę CPK na jego wybór.- Niestety, w naszej opinii wszyscy trzej oferenci "polegli" na polskim prawie zamówień publicznych. Były wady formalne – oferty nie spełniały kryteriów. W związku z tym musieliśmy unieważnić ten przetarg. Jeden z oferentów odwołał się do KIO, więc tak naprawdę wyrok Izby i on wskaże nam dalszą drogę postępowania.