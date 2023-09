Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo system działa

Pierwszy system odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie zebrał obfite żniwo. Na A4 pod Wrocławiem ukarano mandatami ponad 100 tys. kierowców po miesiącu jego działania - pisze gazeta.pl. Wkrótce system pojawi się w nowych 37 lokalizacjach.

Chodzi o odcinek A4 pod Wrocławiem - 8 km między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami (w obu kierunkach). Nie ma tam pasa tam awaryjnego, dlatego samochody osobowe mogą poruszać się z maksymalną prędkością 110 km na godz., a nie 140 km/godz., jaka jest dopuszczalna na autostradach w Polsce dla samochodów osobowych.

Nieprzypadkowy wybór miejsca. Doszło tam do prawie 30 wypadków

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wybór tego miejsca nie był przypadkowy. W latach 2018-2022 doszło tam do prawie 30 wypadków, w których zostało poszkodowanych około pięćdziesiąt osób. Ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych, do których dochodzi na tym odcinku, konieczne jest objęcie go stałą kontrolą prędkości.

Ponad 100 tys. mandatów robi wrażenie, a trzeba zaznaczyć, że odcinkowy pomiar prędkości nie rejestruje wszystkich przypadków złamania przepisów, lecz tylko te, gdy dopuszczalna prędkość przekroczona została o przynajmniej 11 km na godz. - zauważa gazeta.pl

- Zakładam, że tak wysoka liczba wykrytych przypadków przekroczenia prędkości wynika z niewiedzy części kierowców o nowym odcinkowym pomiarze prędkości. Ten scenariusz ma także miejsce w innych rejonach kraju, gdzie pojawiają się urządzenia należące do CANARD (jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru nad ruchem drogowym) - komentuje prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Lokalizacja odcinkowych pomiarów prędkości nie jest tajna

Jak podaje gazeta.pl, niebawem wyznaczonych zostanie 37 nowych miejsc odcinkowego pomiaru prędkości. Kilka pojawi się na autostradach i trasach szybkiego ruchu (m.in. na A1 i A2), na których wielu kierowców jeździ nawet o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę szybciej, niż pozwalają przepisy. Większość będzie na drogach krajowych i wojewódzkich, ale na liście są również drogi lokalne, powiatowe i gminne, jak np. w Łodzi, we Wrocławiu czy między Rzeszowem a Nosówką.

Na razie działają w kraju 33 odcinkowe pomiar prędkości. Ich lokalizacja nie jest tajna, można się z nią zapoznać na stronie www.canard.gitd.gov.pl.

