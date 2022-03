Będziemy jeździć na Wschód, dopóki nie będzie formalnego zakazu

Nie możemy podejmować decyzji za polityków i za strategów militarnych. Nie chcemy rozstrzygać dylematów geopolitycznych, chcemy stosować się do przepisów. Dopóki będzie taka możliwość, dopóty będziemy podejmowali się przewozów na Wschód. Nie można nas za to krytykować - mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i w rozmowie z WNP.PL wyjaśnia swoje stanowisko.

Podobnie jest i dziś. Nasi przewoźnicy mają długoletnie zobowiązania kontraktowe. Wielu z nich prowadzi dostawy do Kazachstanu, Uzbekistanu, Chin czy Mongolii - z tranzytem przez Białoruś i Rosję. Na Kaukaz i do Azji Centralnej wożą np. "materiał hodowlany" przygotowywany na Zachodzie. Czy on służy do celów militarnych? Procesu nie można wstrzymać. Jak? Uśpić te zwierzęta?W czwartek rozmawialiśmy o tym w gronie kolegów z organów statutowych ZMPD. Doszliśmy do wniosku, że nie możemy podejmować decyzji za polityków i za strategów militarnych. Nie chcemy rozstrzygać dylematów geopolitycznych, chcemy stosować się do przepisów. Dopóki będzie taka możliwość, dopóty będziemy podejmowali się przewozów. Nie można nas za to krytykować.Nie zgadzamy się również z populistycznymi twierdzeniami, że przez nasz kraj w ciężarówkach białoruskich czy rosyjskich przewożone jest uzbrojenie, części zamienne czy inne produkty objęte sankcjami... To niemożliwe! Polskie służby celne w sposób szczególny kontrolują dziś zawartość samochodów. Jeżeli transport danego towaru nie jest zakazany, muszą go przepuścić.Powinniśmy dyskutować o całej sprawie mniej emocjonalnie, a lepiej analizować skutki.Jeżeli zablokujemy dziś kanały na Wschód, to gdy zakończą się działania wojenne w Ukrainie, trudno będzie w jakikolwiek w sposób oddziaływać na tę część Europy. Wiemy, co się dzieje z Koreą Północną. Mamy dobry przykład z historii: kooperacja Europy z Niemcami po II wojnie światowej doprowadziła do wzajemnego rozwoju gospodarek oraz współpracy.- Nam nie chodzi tylko o Rosję. Nie stawiamy się po żadnej stronie. Na terytoriom Ukrainy toczą działania wojenne. Znam osobiście przewoźnika, który z ładunkami humanitarnymi jeździ teraz do Kijowa na polskich numerach rejestracyjnych. Kto to jest? Szaleniec?- Rzeczywiście, jeżdżą przede wszystkim oni, ale robią to także Polacy. Nie ma Ukraińców. Z definicji nie chcą tam jeździć, część z nich walczy o swój kraj.- Nasi koledzy, którzy mieszkają w pobliżu Koroszczyna, mają tam swoje bazy; ich samochody również wykonują kursy na Wschód - nie widzieli tego człowieka. Nie wiemy, kto to jest.Podchodzimy do sprawy inaczej. Nasi przewoźnicy udzielają noclegów kierowcom różnej narodowości także po to, żeby po tamtej stronie było wiadomo, że oni u nas nie są atakowani, że emocje są trzymane na wodzy. Co będzie z naszymi kierowcami jeżdżącymi na Wschód, jeżeli w Polsce stałoby się coś niedobrego jednemu z kierowców rosyjskich czy białoruskich?- Byłoby to trudne... Podział rynku, pewnego rodzaju specjalizacja, ma źródło jeszcze w czasach, gdy przydzielano zezwolenia do pracy na Zachodzie. Gdy je zniesiono, okazało się, że ci, którzy je wcześniej pozyskiwali, są tam już zadomowieni i nowym trudno się odnaleźć na rynku we Francji czy we Włoszech.Firmy obsługujące Wschód zwykle rozlokowane są we wschodniej Polsce, dysponują samochodami, z których nie wszystkie spełniają wyśrubowane normy ekologiczne, co powoduje, że za wjazd na Zachód musiałyby słono zapłacić.- Wypowiedziałem się w tej sprawie na spotkaniu, w którym uczestniczył przedstawiciel tej organizacji. Nie ma możliwości zablokowania tranzytu przez którekolwiek państw Unii Europejskiej - to domena Komisji Europejskiej.- Jeśli klientowi zależy na dostarczeniu ładunku, negocjuje stawki. Jeżeli pojazdów gotowych go przewieźć jest mało - rosną. To prawo rynku.Nie chodzi o przewóz w warunkach pełnego spokoju. Jedzie się do Kazachstanu przez Rosję, a nie wiadomo, czy nie trzeba będzie wracać przez Iran... Rzeczywiście można usłyszeć o absurdalnych kwotach, ale przewoźnicy, z którymi mam kontakt, tego nie potwierdzają.Czytaj także: Skutki wojny widać już na Bałtyku. Ucierpieć może polski port - Jako polski transport międzynarodowy walczymy o przetrwanie. Oprócz tego, o czym pan powiedział, przypomnę, że bocznymi drzwiami, bez vacatio legis, wprowadzono obarczony licznymi wadami Polski Ład. Spowodował on ogromnie dużo zamieszania.Zresztą w podobnym stylu wprowadzono przepisy dostosowujące polskie prawo do Pakietu Mobilności. Jako branża mieliśmy na to bardzo ograniczony wpływ. Prezydent podpisał stosowną ustawę za pięć dwunasta. Przewoźnicy nie dostali żadnych rekompensat.Gospodarka jest niestabilna, kurs złotego chwiejny, a my przecież operujemy w euro. Inflacja nas wyniszcza. W niekontrolowany sposób pośrednicy obdzierają nas z pieniędzy za transport ładunków, dając nam "kości do obgryzienia".Przewoźnicy wobec wyższych kosztów, zmniejszenia floty, liczby kierowców, nie są w stanie utrzymać swoich firm. To jest dziś powszechna opinia. Prosimy rząd o mechanizmy pomocowe. Pozostaje to bez echa.- Przewoźnicy międzynarodowi chyba już we wszystkich krajach Unii Europejskiej korzystają z możliwości zwrotu części akcyzy za paliwo. To jedna z dozwolonych metod wsparcia sektora. U nas, mimo że kwota jest symboliczna, od samego początku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie możemy się tego doprosić - nawet rozmowy o tym.Relatywnie mamy najdroższe paliwo w Unii. Obniżono wprawdzie VAT, ale cena wcale nie spadła. A na skutek wojny w Ukrainie i spadku wartości złotego - poważnie wzrosła. Pomimo obniżenia ceny dla odbiorców indywidulanych, cena netto dla przewoźników drogowych tak naprawdę drastycznie wzrosła. Chcemy, by dotychczasowy VAT jak najszybciej przywrócono.Państwo polskie, które jest monopolistą w produkcji paliw i nie dopuszcza konkurencji, w cyniczny sposób zarabia dziś na paliwie, udając, że nie dostrzega problemu, ale ofiarą jest branża, którą do niedawna wszyscy się szczycili.A przecież można by wprowadzić regułę, że przewoźnikom, tak jak rolnikom, sprzedaje się nieco tańsze paliwo, żeby mogli konkurować z firmami rumuńskimi czy węgierskimi.Potrzebna jest także rekompensata związana z działaniem Pakietu Mobilności. To dla nas ściana! Nie jesteśmy w stanie technicznie i fizycznie zastosować się do nowych przepisów, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z tak trudną sytuacją.- Tak, w przeważającej masie nie są w stanie tych pensji wypłacić. Nie mają dość pieniędzy. Pośrednicy odzierają każde zlecenie z pieniędzy, jak hieny. Przewoźnicy meldują nam, że jeśli nic się nie zmieni, za chwilę będą się wycofywać z rynku, będą bankrutować...- Trochę tak, ale nie powoduje ogromnej zmiany na lepsze. Limity czasu pracy kierowców tworzono na podstawie technicznych warunków wykonywania zawodu kierowcy w latach 70. i 80. To nie uległo zmianie do dziś.Sam kiedyś jeździłem ciężarówką. Po kursie jelczem z południa Polski do Warszawy byłem jak flak... Gdy później, a miałem już kilka lat więcej, przesiadłem się na Volvo - i mogłem jeździć o wiele dłużej, a po 9 godzinach pracy musiałem odpoczywać 11.Współczesne samochody to są w zasadzie roboty. Brakuje tylko warunków prawnych, żeby mogły jeździć same...Czytaj także: Pomysł na rekompensatę strat polskich przewoźników na Wschodzie