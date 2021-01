Będziemy latać mniej, drożej, czyściej. Liczyć się będzie marża

– Myślę, że nikt już nie będzie generował tak dużej podaży bez refleksji. Na pewno wszyscy skupią się na odbudowaniu zasobów gotówki. Może w pierwszym okresie będziemy mieli na rynku dużą konkurencyjność i dość niskie ceny biletów, ale to się unormuje – przewiduje w rozmowie ramach cyklu EEC People Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Zielony kierunek – będzie trudniej

Pandemia spowodowała, że w Europie wyhamowała dyskusja na temat obniżania poziomu emisji CO2 w lotnictwie. Przed pandemią rozpoczęły się działania, których celem było zmniejszenie negatywnego wpływu branży lotniczej na środowisko naturalne.Faktem jest, że pod koniec drugiej dekady XXI wieku lotnictwo odpowiadało za 2,5 proc. globalnej emisji CO2, co przekłada się na około 915 milionów ton emitowanego rocznie dwutlenku węgla. W latach 2013-2018 wzrost emisji w lotnictwie wyniósł aż 32 proc. Odwrócenie tego trendu poprzez inwestycje w "zielone latanie" nie będzie teraz łatwiejsze.– Będą potrzebne kolejne nakłady finansowe, a COVID-19 spowodował, iż te zdolności portów i linii lotniczych będą mniejsze, niż to było przed pandemią. Liczymy tu na większy udział środków unijnych i środków państwa – tłumaczy Tomasik.Ze specjalnych unijnych funduszy mogą już korzystać porty lotnicze. Chodzi o środki na modernizację infrastruktury służącą obniżeniu emisji CO2.– My, jako port lotniczy, złożyliśmy już w 4 obszarach kilka wniosków na ponad 100 mln zł, aby te normy polepszyć, a przy okazji rozbudować infrastrukturę, na której zarabiamy pieniądze – przyznaje szef Katowice Airport.* * *Rozmowa z Arturem Tomasikiem to kontynuacja cyklu publikacji i innych medialnych aktywności portalu WNP.PL, które składają się na kampanię poprzedzającą dwa wydarzenia: EEC Trends (luty 2021) oraz Europejski Kongres Gospodarczy (maj lub wrzesień 2021).W ramach cyklu dziennikarze portalu rozmawiają z ekspertami, politykami i menedżerami (EEC People). Planowane są również kompleksowe raporty opisujące najważniejsze trendy i zjawiska zachodzące w gospodarce (EEC Review), badania opinii (EEC Insight) oraz podcasty i debaty tematyczne.Wspólnym mianownikiem tych działań będzie brand Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a przede wszystkim tematyka obejmująca kwestie kluczowe dla nowej postpandemicznej rzeczywistości, dla polskiej i europejskiej gospodarki, a także zjawiska oraz projekty polityczne i gospodarcze decydujące o przyszłości; wśród nich: digitalizacja, transformacja sektora energii, europejski Zielony Ład, inwestycje i rozwój nowoczesnej infrastruktury, narzędzia i mechanizmy odbudowy w pokryzysowych realiach.