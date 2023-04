"Będziemy uczestniczyć w biznesie z Chinami przez kolejne lata"

Zmiany w polskiej energetyce pociągają za sobą zmiany w logistyce inwestycji energetycznych. Mówi o tym Andrzej Bułka, prezes Fracht FWO Polska. W rozmowie także o wojnie w Ukrainie, transportach militarnych, zarobkach w branży i interesach z Chinami.

Fracht FWO to jeden z najważniejszych w świecie spedytorów project cargo. W Polsce należy do wąskiej grupy kilku podmiotów branych pod uwagę, jeśli chodzi o dostawy na budowę bloków gazowych. Sektor rozwija się mimo kryzysu na rynku gazu.



A co z koniunkturą w gospodarce? - Ładunki do przewozu są i nie sądzę, aby wolumen się znacząco zmniejszył. Problemem mogą być terminy płatności. Tu spodziewam się, niestety, pogorszenia sytuacji - przewiduje szef Fracht FWO Polska.



Jak z pana perspektywy wygląda wpływ wojny w Ukrainie na branżę logistyczną?

- W mojej opinii impakt jest ogromny. Najpierw jako branża zmierzyliśmy się z pandemią,

następnie przyszła wojna na Ukrainie. Te dwa kluczowe w historii, ale i w gospodarce wydarzenia spowodowały, że transport stał się nieprzewidywalny i wszyscy w branży TSL, także duże koncerny, zaczęli szukać nowych rozwiązań. Jako spedytorzy zyskaliśmy na tej sytuacji, trzeba to otwarcie powiedzieć. Trwa konflikt światowy, broń na Ukrainę dostarcza kilkanaście państw.

To, że przez nasz kraj odbywa się transport ładunków militarnych, sprawia, że staliśmy się jego uczestnikiem. Z pewnością wolelibyśmy uniknąć takiej sytuacji i takich przykrych okoliczności, ale fakty mówią same za siebie, zarabiamy na niej. Zarabiają przewoźnicy, spedytorzy, centra logistyczne, armatorzy.

Każda firma logistyczna, każdy operator i przewoźnik odczuwają to, co dzieje się na świecie. Za naszą wschodnią granicą jest wojna, a ze Stanów Zjednoczonych nadchodzą doniesienia o możliwym zaatakowaniu Tajwanu przez Chiny. Na marginesie, nie chcę nawet myśleć, jak miałaby wyglądać blokada gospodarcza Chin.

Sytuacja jest więc wyjątkowa, ale muszę przyznać, że branża logistyczna jest stabilna. Z pewnością Wojna na Ukrainie przypomniała, jak ważna w łańcuchu dostaw jest logistyka.

Deszcz z chmury ładunków krążących po świecie

To, że branża teraz zarabia, jest dobre dla właścicieli firm, ale czy też dla klientów?

- W przypadku Fracht FWO na pewno tak. Reprezentuję firmę, która działa w kilkudziesięciu krajach świata. Budujemy swoją przewagę konkurencyjną nie tylko na tym, że mamy w Polsce świetnie wykształconych i przygotowanych do pracy ludzi. Korzystamy z synergii, którą daje nasza międzynarodowa sieć. Z chmury ładunków krążących po całym świecie zawsze spada na nas jakiś deszcz. Jesteśmy w innej sytuacji niż stricte polski podmiot, który musi pracować z podobnymi sobie agentami obecnymi na pojedynczych rynkach. Ich siła przebicia będzie coraz mniejsza.

Wynika to z tego, że w światowej logistyce następuje konsolidacja. I to nie jest dobra wiadomość dla klientów. Najwięksi operatorzy logistyczni to firmy korzystające ze skali i często z przywilejów, które daje struktura właścicielska. Wielu z nich ma dziś wśród udziałowców państwa: Niemcy, Francję Włochy czy Szwajcarię. Powiązanie z kolejami państwowymi czy pocztą daje wiele korzyści, na przykład w postaci łatwiejszego dostępu do ładunków. Powstają konglomeraty, które łączą nie tylko usługę operatora logistycznego, ale i armatora morskiego czy linii lotniczych.

Duży lubi płynąć z dużym. Światowym frachtem rządzi dziś tak naprawdę zaledwie kilka firm. Bariera wejścia na rynek spedycji morskiej jest wysoka, ale nadal możliwa do przeskoczenia dla pewnych podmiotów działających lokalnie. Natomiast we frachcie lotniczym jest to właściwie niemożliwe, nawet dla tak dużej firmy jak nasza, posiadającej ponad 100 spółek na całym świecie.

To, co pan mówi o dobrym czasie w logistyce, potwierdzają rekordowe przeładunki w polskich portach, w 2022 r. przeładowano 133,2 mln ton, co stanowi wzrost o ok. 18 proc. w porównaniu do 2021 r.

- Jeśli chodzi o wynik polskich portów, to nie został on zbudowany na czynnikach, które można by powielać w kolejnych latach, czyli na przeładunkach węgla i paliw. Mamy dziś problem z przeładunkiem w portach Trójmiasta zaawansowanych technologicznie gabarytowych urządzeń z uwagi na to, że nabrzeża są zasypane węglem. To sytuacja patologiczna. Węgiel, z którego mieliśmy się wycofać - taka przynajmniej była retoryka "wielkich tego świata" - jest dziś głównym ładunkiem w polskich portach.

Abstrahując jednak od węgla i paliw, polskie porty są beneficjentami tego, że gospodarka rozwija się dobrze. Dużo importujemy, przydałby się jeszcze duży eksport, ale obroty rosną. Będzie im sprzyjać także odbudowa Ukrainy po wojnie. Zakładam, że prędzej czy później się to stanie. W efekcie wzrosną przeładunki kontenerowe. Baltic Hub w Gdańsku już się na to przygotowuje, budując kolejne nabrzeże, chociaż trzeba przyznać, że z uwagi na załamanie się dowozów do Rosji przeładunki kontenerowe w Gdańsku nieco wyhamowały.

Jako absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie mam sentyment do tego miasta i Pomorza Zachodniego. Kibicuję pomysłowi wybudowania w Świnoujściu głębokowodnego terminala kontenerowego, ale nie mogę zapomnieć, że właśnie w tym porcie wiele lat temu utrącono przeładunki kontenerowe, bo trzeba było zrobić miejsce na przeładunki koksu. W porcie w Szczecinie, mimo że terminal kontenerowy został przejęty przez jednego z największych graczy na świecie - niemiecki państwowy holding - nie udało się rozwinąć biznesu kontenerowego.

Zmiany w logistyce polskich inwestycji energetycznych

Wspomniał pan o przeładunkach urządzeń gabarytowych. To wasz core business?

- Fracht FWO to jeden z najważniejszych w świecie spedytorów project cargo, to firma oparta na kapitale rodzinnym, zachowująca rozmiar pozwalający na zwinne zarządzanie. Działając w Polsce, zawsze jesteśmy brani pod uwagę przy największych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Drugą gałęzią, która nas interesuje, jest transport kontenerów. Jesteśmy w Polsce aktywni, bo obserwujemy, że w ostatnich latach w Europie przesuwa się środek ciężkości tego rynku. Wiadomo, że nadal najwięcej mają na nim do powiedzenia porty Morza Północnego, ale wspomniany wcześniej Baltic Hub sprawia, że Polska staje się atrakcyjnym partnerem dla krajów ościennych, jeśli chodzi o eksport i import ładunków. Ostatnio dużo się mówi o Ukrainie, ale w polskich portach są obecni zarówno Czesi, jak i Słowacy.

Naszym trzecim filarem jest spedycja drogowa. Polski przewoźnik ma dzisiaj bardzo trudno.

