Belgia: Na lotnisku w Brukseli strajkuje policja; zakłócenia dla podróżujących

Strajk policji na lotnisku Zaventem w Brukseli spowodował w piątek poważne zakłócenia dla podróżnych - poinformowały belgijskie media. Strajkujący skarżą się na niedobory pracowników. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja protestacyjna.

Policjanci strajkują poprzez powolne prowadzenie kontroli paszportowych, w efekcie czego tworzą się długie kolejki.

"Zakłócenia mogą występować podczas całego nadchodzącego okresu ferii" - powiedziała rzeczniczka brukselskiego lotniska Nathalie Pierard, cytowana przez gazetę "Brussels Times".

Służby na Zaventem apelują do pasażerów opuszczających strefę Schengen, którzy muszą przejść kontrole paszportowe, aby przybywali na lotnisko co najmniej trzy godziny wcześniej.

Jak podaje "Brussels Times", policjanci przekazali, że nie strajkują, by denerwować podróżników, ale po to, by podkreślić problem niedoboru pracowników w służbie.

Według policyjnych związków zawodowych na lotnisku brakuje 140 etatów funkcjonariuszy. Rozmowy z zarządem policji na ten temat prowadzone są od pewnego czasu.

Z Brukseli Łukasz Osiński