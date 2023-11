Bez nich polski sektor lotniczy czeka paraliż. Oto 12 kluczowych zawodów

Po obawach związanych z pandemią nie ma w lotnictwie śladu. Firmy chcą zatrudniać, ale coraz częściej nie ma kogo... Liczą się umiejętności, które nadążają za zmianami w tym sektorze. I to może być dla niektórych prawdziwy "kosmos".

Przedsiębiorcy - wraz z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu - zaprezentowali wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branży przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Sektor lotniczo-kosmiczny odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. W 2022 r. działało w nim 26 820 podmiotów, z czego aż 96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa.

Lotnictwo w Polsce intensywnie się rozwija dzięki międzynarodowej współpracy oraz inwestycjom zagranicznym. Branża kosmiczna impuls rozwojowy zawdzięcza głównie wejściu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

W drugiej edycji badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branży przemysłu lotniczo-kosmicznego zidentyfikowano główne trendy i czynniki, które najsilniej oddziałują na sektor.

Wśród wyróżnionych kierunków znalazły się m.in. rozwój automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, rosnąca powszechność wykorzystania systemów bezzałogowych, postępujący rozwój technologii napędów elektrycznych i wodorowych w lotnictwie, a także upowszechnienie się wirtualnej kontroli lotów bezzałogowych.

Z kolei czynniki silnie wpływające na branżę to m.in. skutki pandemii i wojna w Ukrainie, rosnące ceny nośników energii, konsekwencje rozwoju lotnictwa bezzałogowego oraz brak adekwatnego wsparcia sektora lotniczego i kosmicznego ze strony państwa.

PARP wskazała dwanaście kluczowych zawodów tego sektora.

Nowe „stanowiska przyszłości” zdefiniowane dla branży związane będą przede wszystkim z postępującą automatyzacją, cyfryzacją, robotyzacją oraz optymalizacją procesów. Będą one powiązane także z analityką rynku, analityką strategiczną, analityką pozyskiwania nowych technologii oraz optymalizacją kosztów. Kluczowy stanie się również postępujący rozwój technologii i napędów elektrycznych czy wodorowych w lotnictwie. Istotnie na nowe zawody w tym przemyśle wpłynie skokowy obecnie rozwój systemów bezzałogowych.

- Obserwujemy, że rzadko kiedy jest tak, że pracownik ma tylko jedną specjalizację. Teraz w cenie są pracownicy, którzy mają wiedzę z różnych obszarów - np. dobrym połączeniem jest informatyk znający się na lotnictwie. To przydatne jest choćby przy analizie zdjęć satelitarnych. Wielozadaniowość pozostaje teraz kluczowa – mówił podczas prezentacji raportu Tomasz Ciepieńka, dyrektor strategii i marketingu w Thales Polska, a jednocześnie wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Jakie zmiany planują firmy z branży lotniczo-kosmicznej?

Głównymi zmianami, jakie planują wprowadzić przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 lat, są zwiększenie zatrudnienia pracowników, którzy mają interdyscyplinarne kompetencje oraz zwiększenie zatrudnienia specjalistów integrujących kompetencje IT z wiedzą branżową.

Przedsiębiorstwa podkreślają również swoje zamierzenia co do zwiększenia zatrudnienia pracowników, którzy mają kompetencje w kwestii analiz big data oraz wiedzę branżową, personelu IT sprawującego nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów kontrolujących ruch bezzałogowych statków powietrznych oraz pracowników o umiejętnościach środowiskowych i prawnych.

Badanie PARP wskazało też na bardzo konkretne problemy pracodawców poszukujących ludzi chętnych do pracy.

- Okres, w którym powstawał raport i dzisiejsze czasy mocno się od siebie różnią. Teraz wszystkie duże i średnie firmy obsługowe w tym kraju poszukują mechaników lotniczych; wszyscy przewoźnicy działający poszukują też pilotów. Warto tutaj podkreślić, że np. mechanik lotniczy czy pilot, który zyskał licencję w Polsce, może swobodnie podjąć pracę w każdym kraju w Unii Europejskiej. Dodać trzeba, że różnica w zarobkach między Polską a krajami zachodniej Europy nie jest już tak drastyczna – komentował dane Andrzej Dąbrowski, dyrektor obsługi technicznej w Enter Air Services.

Obcokrajowcy potrzebni od zaraz. W lotnictwie trudno ich jednak zatrudniać

Ratunkiem dla branży byłoby szersze niż obecnie zatrudnianie obcokrajowców. Oni już pracują w lotnictwie, ale na dość określonych stanowiskach. I jest ich też wciąż za mało.

- Branża lotnicza jest dość specyficzna... Zanim zacznie się pracę, na wielu stanowiskach niezbędne jest zdobycie odpowiednich certyfikatów. Uzyskanie takich uprawnień w wielu przypadkach jest czasochłonne. Z rozmów z menedżerami wynika, że branża pozostaje bardzo otwarta na pracowników z zagranicy. Firmy są gotowe dodatkowo szkolić nowe osoby. Nie zmienia to faktu, że to na pracownikach spoczywa obowiązek zdobycia stosownych dokumentów, certyfikatów – podkreślała Melania Nieć z PARP, która koordynowała badania dla branży przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Alarm związany z operatorami kontroli bezpieczeństwa

O tym, jak ogromnym wyzwaniem dla lotnictwa będzie coraz bardziej ograniczony dostęp do ludzi chętnych do pracy, pisaliśmy przed kilkoma miesiącami w specjalnym raporcie WNP.PL, który można przeczytać tu:

Problemy z operatorami kontroli bezpieczeństwa (OKB) to niezmiennie wąskie gardło na polskich lotniskach (to osoby odpowiedzialne m.in. za monitorowanie bagaży, analizowanie obrazów pochodzących z ich prześwietlenia, kontrolę ładunków cargo, a także bieżącą analizę zachowań podróżnych oczekujących na lot).

Trzeba dodać, że wprowadzone na początku pandemii obostrzenia w lotnictwie spowodowały spadek zapotrzebowania na pracę wielu podobnych specjalistów. Teraz ciężko ich „odzyskać” - m.in. z powodu utraconych tymczasem wymaganych certyfikatów.

- Problem jest systemowy, gdyż - aby zostać OKB - trzeba mieć najpierw Licencję Pracownika Ochrony Fizycznej. To relikt, ale Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji nie chce tego zmienić... To zaś ogranicza dostęp do rynku dla nowych pracowników. I w tym braku polityki i krótkowzroczności spodziewam się konsekwencji: paraliżu kolejnych lotnisk w Polsce w niedalekiej przyszłości. To kluczowy problem do rozwiązania: trzeba otworzyć ten zawód! – mówił dla WNP.PL Tomasz Kloskowski, prezes Airport Gdańsk.

Każde lotnisko w Polsce potrzebuje kilkudziesięciu operatorów kontroli bezpieczeństwa na każdej zmianie w ciągu doby. Częściowo lukę w OKB da się załatać pracownikami z zewnętrznych firm, ale i tak zapotrzebowanie nie przestaje maleć - i to pomimo wzrostu ich wynagrodzenia o ok. 30 proc. w ostatnim roku!

Trzeba jednak też zaznaczyć, że sytuację lekko poprawiło bardziej zliberalizowane podejście Urzędu Lotnictwa Cywilnego podczas egzaminów dla OKB.