Bez środków z KPO budowa sieci drogowej w Polsce jest zagrożona

Bez unijnych środków ciężko będzie zrealizować w terminie plany rozbudowy sieci dróg w Polsce - powiedział Artur Popko, prezes Budimeksu, podczas debaty "Infrastruktura transportowa w Polsce" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Artur Popko jest jednym z prelegentów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Obecnie w praktyce co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu i autostrad w Polsce jest realizowany przez Budimex. Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z GDDKiA do 2030 roku planujemy skończyć kluczowe fragmenty dróg szybkiego ruchu i autostrad w kraju. Aby jednak tak się stało, kluczowe jest uruchomienie transferów pieniężnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Bez unijnych środków ciężko będzie zrealizować te plany - powiedział prezes Budimeksu.

Dodał, że siec transportowa w Polsce jest spójna, a firma aktywnie wykorzystuje kolej jako środek transportu materiałów na place budowy.

Zwrócił on również uwagę na odpływ pracowników z Ukrainy, co dodatkowo utrudnia realizacje budów.

- To co obecnie komplikuje sytuację w terminowym realizowaniu umów to odpływ pracowników z Ukrainy, blisko 90 proc. kierowców stamtąd pochodzi. Chwilowo jest to istotny problem i zaburza tempo realizowanych prac, ale podejmujemy kroki w celu zapełnienia tej luki - powiedział Popko.

