BGK i Santander Bank Polska udzieliły Solarisowi finansowania na autobusy elektryczne dla Krakowa

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Santander Bank Polska udzieliły firmie Solaris Bus & Coach finansowania w kwocie 165,4 mln zł na dostarczenie 50 elektrycznych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Jak podkreślił BGK w poniedziałkowym komunikacie, Kraków jest jednym z liderów inwestycji w pojazdy bezemisyjne w transporcie publicznym w Polsce, a pierwsze tego typu autobusy elektryczne wyjechały na ulice miasta w 2016 roku.

"Dziś we flocie krakowskiego MPK jest ich łącznie 28. Dzięki nowym zakupom, przybędzie w najbliższym czasie kolejnych 50 bezemisyjnych autobusów. W przejściu na transport nisko i zeroemisyjny miasto wspierają Solaris, Bank Gospodarstwa Krajowego i Santander Bank Polska" - wskazano.

Karol Jakubaszek, menedżer zespołu sprzedaży w Banku Gospodarstwa Krajowego wyjaśnił w komunikacie, że finansowanie przedsięwzięcia zostało udzielone wspólnie z Santander Bank Polska poprzez wykup wierzytelności przyszłej.

Nowe elektrobusy zasilą dotychczasowy tabor ponad 400 Solarisów jeżdżących po ulicach Krakowa, w tym 28 autobusów elektrycznych. Pojazdy zostaną dostarczone do Krakowa w ciągu roku.

Zgodnie z umową podpisaną przez krakowskiego przewoźnika z producentem w maju tego roku, dostarczy on do stolicy Małopolski 50 przegubowych autobusów elektrycznych Solarisów Urbino 18 electric, a także taką samą liczbę urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanych do każdego pojazdu.

Jak wyjaśnił wtedy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, nowe autobusy będą wykorzystywane na czterech liniach - 144, 173, 179 i częściowo 503, kursujących przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z warunkami kontraktu nowe autobusy elektryczne będą mogły jednorazowo zabrać 141 pasażerów, z czego 43 osoby na miejscach siedzących. Zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, ładowarki USB, system informacji pasażerskiej oraz platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach.

Autobusy przegubowe będą konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez 4-polowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in.

Zakup 50 przegubowych autobusów elektrycznych dla Krakowa znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dzięki temu MPK zyska ok. 110 mln zł dotacji UE na sfinansowanie tej inwestycji.

Prezes krakowskiego MPK Rafał Świerczyński wskazał podczas podpisania umowy, że dzięki zakupom nowego taboru na przestrzeni ostatnich lat wycofano z krakowskich ulic wszystkie autobusy niespełniające najwyższych europejskich norm określających poziom emisji spalin - od października 2018 roku mieszkańcy Krakowa podróżują wyłącznie autobusami spełniającymi co najmniej normę Euro 5.