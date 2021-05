Białoruskie linie Belavia odwołują loty do Wilna, Paryża i Londynu

Białoruskie linie lotnicze Belavia poinformowały o odwołaniu lotów do stolic Wielkiej Brytanii i Francji od 25 maja do 30 października w związku z zakazem lotów, wprowadzonym przez te państwa. Ogłoszono także zawieszenie lotów do Wilna.

- W związku z decyzją rządów Wielkiej Brytanii i Francji o zakazie lotów Belavia do/z Wielkiej Brytanii i Francji jesteśmy zmuszeni do odwołania lotów do Londynu i Paryża od 25 maja do 30 października - poinformowano w komunikacie, który przytacza agencja Interfax-Zachód.

Pasażerowie otrzymali możliwość zwrotu lub wymiany biletów.

W poniedziałek, 24 maja 2021 r. Belavia poinformowała o odwołaniu lotów do Wilna (do 26 czerwca) w związku z decyzją Litwy o wprowadzeniu zakazu lotów.

Na poniedziałkowym szczycie przywódcy państw UE uzgodnili, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwienie im dostępu do portów lotniczych UE oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Unijni liderzy wezwali Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna.

Samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku w niedzielę z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Mińsk odrzuca przy tym oskarżenia o zmuszenie maszyny do lądowania.

Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Zatrzymana została również jego partnerka, obywatelka Rosji Sofia Sapiega.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl