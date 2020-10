Białystok: Przetarg na pierwsze samochody elektryczne dla magistratu

Cztery firmy zgłosiły swoje oferty w przetargu na dostawę pierwszych trzech aut elektrycznych na potrzeby białostockiego magistratu. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, samochodów będą używać na terenie miasta urzędnicy departamentu gospodarki komunalnej.

Ze specyfikacji przetargu wynika, że Urząd Miejski w Białymstoku chce kupić trzy nowe (wyprodukowane w 2020 roku) samochody osobowe, o zasięgu co najmniej 150 km na jednym ładowaniu. Samorząd chce przeznaczyć na to zamówienie 360 tys. zł brutto.

Swoje oferty złożyło czterech dealerów, ceny wahają się od nieco ponad 267,5 tys. zł do 406,5 tys. zł brutto. Przy czym przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena będzie stanowiła 60 proc. kryterium oceny, pozostałe 40 proc. to okres gwarancji (firmy proponują od 2 do 4 lat gwarancji).

Jak poinformował PAP w poniedziałek departament komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego, trwa ocena ofert; dwóch oferentów nie przekazało jednak wszystkich niezbędnych informacji (chodzi o wskazanie marki i modelu samochodów). Dwie pozostałe dotyczą aut elektrycznych marki skoda i hyundai.

To pierwsze samochody elektryczne na potrzeby białostockiego magistratu. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, ma z tych aut korzystać departament gospodarki komunalnej, w którego zakresie działalności są też różne inicjatywy proekologiczne w mieście.