Bielski MZK chce kupić cztery autobusy przegubowe. Wpłynęła oferta

Jedna oferta wpłynęła na przetarg ogłoszony przez bielski Miejski Zakład Komunikacyjny. Komunalny przewoźnik chce uzupełnić tabor o cztery autobusy przegubowe. Złożona w terminie propozycja firmy Solaris Bus&Coach przekracza limit przewoźnika - podało MZK.

Z informacji po otwarciu ofert wynika, że jedyna złożona oferta opiewa na 6,6 mln zł netto. MZK podało, że skłonne jest przeznaczyć na zakup czterech przegubowców 6 mln zł netto.

Prezes MZK Hubert Maślanka przy ogłoszeniu przetargu mówił, że planowany zakup przegubowców jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. "Zdarzało się, że w okresie wakacyjnym kursujące pojazdy były przepełnione. Obecnie dysponujemy 20 autobusami przegubowymi. Chcemy zwiększyć udział tych pojazdów we flocie" - mówił.

Rzecznik przewoźnika Agnieszka Dąbrowska przypomniała zarazem, że 13 maja firma podpisała z Solarisem umowę na dostawę pięciu nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Urbino IV. Dotrą do miasta w październiku. Będą to autobusy 12-m. Mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Koszt brutto transakcji to 7,995 mln zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy. Flota liczy ponad 130 autobusów.

