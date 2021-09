Bittel: Krajowy Program Kolejowy to ponad 76 mld zł inwestowanych w polską kolej

Krajowy Program Kolejowy to ponad 76 miliardów złotych inwestowanych w polską kolej w celu poprawy bezpieczeństwa, obsługi pasażerów oraz poprawy funkcjonowania transportu towarowego – powiedział w Gdańsku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Inwestycja w porty w Gdańsku, Gdyni, ale też i Szczecin i Świnoujście, ma na celu spięcie dwóch środków transportu: morskiego i kolejowego. Po to, żeby nasze porty, nasza kolej była biznesem, żeby była kołem zamachowym całej gospodarki - powiedział Andrzej Bittel.

Dla rozwoju portu niezbędny jest sprawny system drogowy, a przede wszystkim kolejowy. Inwestycje, które zrealizowały PKP PLK to poprawa warunków do przyspieszenia procesów logistycznych - zaznaczył prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Dzięki zakończonym pracom w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa pociągi jeżdżą już po przebudowanych torach wraz z nową siecią trakcyjną na stacji oraz na liniach 227 i 249 Gdańsk Główny-Gdańsk Zaspa Towarowa.

Wiceminister uczestniczył w konferencji prasowej PKP Polskich Linii Kolejowych nt. zakończenia prac modernizacyjnych na stacji kolejowej Zaspa Towarowa, z której tory prowadzą do portu w Gdańsku.

Inwestycja PKP PLK ma za zadanie zwiększyć dostęp kolejowy do nabrzeży w Gdańsku i Gdyni. Prace za ponad 2,6 mld zł są realizowane przy unijnym współfinansowaniu w prawie 40 proc. w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) "Łącząc Europę".

"Inwestycje, które zrealizowały PKP PLK na przedpolu portu to niesłychana poprawa warunków do przyspieszenia procesów logistycznych, które zachodzą u nas w porcie" - dodał Greinke.

Z kolei na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bezpodsypkowej w obrębie placu wystawowego AmberExpo. Uzyskana powierzchnia wystawowa zajmuje około 6 tys. m kw.

Wymienione zostały też tory na stacji Gdańsk Wiślany oraz na linii Gdańsk Zaspa Towarowa-Gdańsk Wiślany. Łącznie wykonawca robót zabudował już wszystkie 70 rozjazdów oraz ponad 22 km torów.

Prowadzone przez PKP PLK inwestycje w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją do portów. Pojadą dłuższe, nawet 740-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Przepustowość torów dojazdowych do obu portów zwiększy się o ok. 50 proc.

Zakończenie wszystkich prac w Gdańsku jest zaplanowane do końca 2021 r., a w Gdyni do końca sierpnia 2022 r.

Konferencję prasową PKP PLK zorganizowano w ramach trwających od wtorku w Gdańsku 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako. W imprezie uczestniczy ponad 500 wystawców z 25 krajów m.in. Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Targi zakończą się w piątek.

