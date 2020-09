Bittel: Program Kolej Plus to rozwój dostępnej, ekologicznej i atrakcyjnej komunikacji

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w programie Kolej Plus pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne - poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Nabór wniosków w programie wartości 6,6 mld zł zakończył się pod koniec sierpnia.

Nabór wniosków programie zakończył się 26 sierpnia. Do PKP Polskich Linii Kolejowych wpłynęło 96 wniosków ze wszystkich województw. Obejmują one remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych.

Budżet Programu to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa tj. 85 proc. wartości inwestycji, a ok.1 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego tj. 15 proc.

Jak informują PKP PLK, wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To prawie czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje program Kolej Plus.





Zakończył się nabór wniosków📄 do programu #KolejPlus 🚉 @PKP_PLK_SA będą je szczegółowo analizować i prowadzić rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria.

Więcej👉 https://t.co/Q7zNxTLIGp pic.twitter.com/ySEvatjM1a — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) September 2, 2020

Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie i kujawsko-pomorskie (6), dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie (5), zachodniopomorskie (4), łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1).

Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.

Jak informują PKP PLK, 71 wniosków dotyczy tzw. projektów liniowych (modernizacja, rewitalizacja, odbudowa lub budowa nowych linii kolejowych). 25 wniosków zostało złożonych na projekty punkowe (łącznice, mijanki, infrastruktura obsługi pasażerskiej tj. peron, przystanek, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przebudowa układów torowych).

Zarządca kolejowej infrastruktury do 26 listopada br. Ma czas by przeanalizować wnioski. Do kolejnego etapu przejdą propozycje, które spełniają postawione w programie kryteria.

"W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych lub przystanków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji. Takie inicjatywy jak program Kolej Plus pozwalają eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów" - tłumaczy cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych.

Program Kolej Plus ma zostać zrealizowany do 2028 roku.