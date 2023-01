Blisko 4,5 tys. km w ramach inwestycji kolejowych dla Trójmorza

Do 2050 r. planujemy zbudowanie ok. 4,5 tys. km infrastruktury Kolei Dużych Prędkości na terenie krajów Trójmorza - zapowiedział wiceminister funduszy i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Przekształcenie infrastruktury transportowej w regionie Trójmorza w nowoczesny, zrównoważony, efektywny i w pełni zintegrowany system transportu publicznego oraz rozwój sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce i krajach Trójmorza- to jedne z tematów kongresu Railway Direction Days 2023, organizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Wiceminister Horała w przemówieniu otwierającym kongres podkreślił, że szczególny wpływ rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej w regionie na gospodarkę państw Europy Środkowo-Wschodniej, dekarbonizację systemów transportu, a także zwiększenie odporności i zdolności obronnych europejskich państw.

- Trójmorze to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat PKB w tym regionie rosło w tempie prawie dwukrotnie szybszym niż w tzw. starej UE - powiedział Marcin Horała.

Podkreślił, że projekty kolejowe są skrojone pod potrzeby poszczególnych krajów i regionu Trójmorza jako całości.

Wskazał, że nowa projektowana sieć Kolei Dużych Prędkości (KDP), czyli inwestycje kolejowe CPK wraz z pozostałymi inwestycjami, np. Rail Baltica i V4, stworzą w przyszłości kolejowy kręgosłup Trójmorza, będąc jednocześnie kluczowym elementem unijnej sieci transportowej TEN-T.

- Do roku 2050 planujemy zbudowanie około 4,5 tys. nowych torów i linii kolei szybkich prędkości w ramach wspólnych inwestycji kolejowych dla Trójmorza - zapowiedział Horała. jego zdaniem przyczyni się to do m.in. większego uściślenia relacji w obrębie regionu na płaszczyźnie gospodarczej, energetycznej, infrastrukturalnej, a także jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Jak podała spółka CPK, całkowita wartość inwestycji ma wynieść w tym czasie ok. 60 mld euro.

Wiceminister wskazał, że jednym z najistotniejszych projektów polskiego rządu jest budowa Centyralnego Portu Komuniakcyjnego.

- Inwestycja ta to także połączenie kolejowe z krajami nadbałtyckimi od Talina, przez Łotwę, Litwę, Polskę aż do Bratysławy, Budapesztu - tłumaczył.

