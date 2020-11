Bliżej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu

PKP PLK podpisało z wykonawcą umowę na opracowanie koncepcji budowy wiaduktu lub tunelu, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w Terespolu (Lubelskie). Usprawnić ma to komunikację w mieście.

Nowy wiadukt może powstać za kilka lat.

Inwestycja z jednej strony usprawni ruch drogowy, ale też poprawi przepustowość w ruchu kolejowym.

Stacja Terespol, gdzie funkcjonuje polsko - białoruskie przejście graniczne, będzie jeszcze rozbudowana o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas wideokonferencji w piątek podkreślił, że ta inwestycja z jednej strony usprawni ruch drogowy, ale też poprawi przepustowość w ruchu kolejowym. Wiceminister zaznaczył, że bardzo istotne jest tu porozumienie i dobra współpraca samorządów z zarządcą infrastruktury kolejowej.

"Dzięki tej współpracy powstanie przedsięwzięcie uzgodnione na poziomie samorządowym i uzgodnione na poziomie kolejowym. Dzięki temu ma ono szanse być najlepszym z możliwych, najlepiej zaplanowanym i w konsekwencji najlepiej zrealizowanym" - powiedział Bittel.

Podczas konferencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę dotyczącą wykonania dokumentacji przedprojektowej dla nowego dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol i drodze wojewódzkiej nr 698 (w kierunku Siedlec). Zadaniem wykonawcy, firmy Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , będzie przygotowanie koncepcji programowo - przestrzennej, która określi warunki techniczne, wskaże możliwe warianty budowy, a także pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. Inwestycja ma także objąć budowę przyległego układu drogowego. Dokumentacja ma być gotowa w sierpniu 2021 r.



Wartość koncepcji programowo - przestrzennej to ok. 300 tys. zł. Zapłacą za nią PLK, Województwo Lubelskie oraz Miasto Terespol, które na mocy porozumienia podpisanego w lipcu partycypują w kosztach po ok. 100 tys. zł.

Burmistrz Terespola Jacek Danieluk powiedział, że nowy wiadukt jest bardzo potrzebny, by usprawnić układ komunikacyjny miasta. Podkreślił, że przez Terespol przejeżdża kilkadziesiąt pociągów dziennie - towarowych, pasażerskich, międzynarodowych. Na obecnym przejeździe kolejowo-drogowym jest kilka par torów, przez które przejazd samochodem jest uciążliwy.

"W tej chwili przejazd kolejowy w Terespolu jest zamknięty przez około 50 proc. czasu w ciągu doby. Ci, którzy przejeżdżają samochodami czy rowerami, muszą oczekiwać na otwarcie rogatek kolejowych kilkadziesiąt minut. Jeśli trzeba ten przejazd przekroczyć kilkakrotnie w ciągu dnia, to jest to wielkie utrudnienie" - powiedział Danieluk.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że wykonawca dokumentacji przedprojektowej ma wskazać najlepszy wariant budowy bezkolizyjnego skrzyżowania - czy będzie to wiadukt drogowy czy może tunel pod torami i w którym miejscu. Podkreślił, że istotne będą tu konsultacje społeczne. "To bardzo ważne rzeczy, które muszą być wyjaśnione na tym etapie, nie na etapie późniejszego projektowania, czy na etapie realizacji. Ten etap przygotowania inwestycji jeszcze przed projektem jest najważniejszy" - zaznaczył Merchel.

Dodał, że nowy wiadukt może powstać za kilka lat. Jego zdaniem nie wcześniej jak za trzy, cztery lata "będzie realność otrzymania przygotowania dokumentacji i wejścia na plac budowy".

Jak poinformowało w komunikacie prasowym PKP PLK, stacja Terespol, gdzie funkcjonuje polsko - białoruskie przejście graniczne, będzie jeszcze rozbudowana o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Dzięki temu stacja będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów także w zakresie kontroli celno-granicznej. Przejście graniczne będzie mogło przyjąć więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

Poza tym, w ramach prac prowadzonych na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol, stacja Terespol jest modernizowana -podróżni korzystają już z nowych peronów, przebudowano przejście podziemne, powstało Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia, co zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol są współfinansowane w ramach instrumentu finansowego "Łącząc Europę". Wartość projektu to ponad 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.