Bliżej do intermodalnego połączenia kolejowego Gdańsk-Odessa

Sygnalizowany podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 temat stworzenia stałego kolejowego połączenia intermodalnego Bałtyk - Morze Czarne powrócił podczas niedawnego Forum Portów Ukraińskich w Odessie. Doszło do spotkania grupy roboczej. Przeprowadzono też rozmowy handlowe.

Polska trzecim partnerem handlowym Ukrainy

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz wskazuje na duży potencjał szlaków transportowych łączących Polskę z Ukrainą. Po pierwsze, obroty handlowe między Polską a Ukrainą wyniosły w tamtym roku prawie 7,5 mld dolarów, co dało Polsce miano trzeciego partnera handlowego Ukrainy po Niemczech i Chinach. Po drugie, przy dyskusjach o handlu trzeba uwzględnić międzynarodową pozycję Kijowa. - Basen Morza Czarnego to ważna część geopolitycznego projektu Trójmorza, a Ukraina to trzeci po Rosji i Turcji kraj leżący nad tym akwenem.- Dla wielu przedsiębiorstw wysyłanie towarów z Ukrainy lub tranzytem przez ten kraj do odbiorców w Europie Zachodniej i na innych kontynentach, jak również w drugą stronę, może być bardziej opłacalne przez Gdańsk i pozostałe polskie porty niż przewożenie ich przez Morze Śródziemne - mówi Czesław Warsewicz. - Gospodarka ukraińska także przeżywa proces konteneryzacji, co otwiera szerokie perspektywy przed operatorami logistycznymi i kolejowymi przewoźnikami intermodalnymi.Forum Portów Ukraińskich odbyło się 30 maja.Czytaj także: Nowe połączenie PKP Cargo z Chinami