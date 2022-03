Blokada na granicy. Przewoźnicy domagają się poszanowania prawa

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) zaapelowało do ministra spraw wewnętrznych o podjęcie działań umożliwiających ciężarówkom przejazd przez granicę w Koroszczynie.

W związku z napięciami, do których dochodzi na przejściu granicznym w Koroszczynie zwracam się z apelem o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań gwarantujących przestrzeganie prawa - napisał Jan Buczek, prezes ZMPD.

Kierowcy wykonujący legalne przewozy są atakowani, lżeni i blokowani - zaznaczył. O twarty konflikt wisi w powietrzu. Trwa eskalacja emocji, która może doprowadzić do nieobliczalnych skutków. Ta skrajnie niebezpieczna sytuacja nie może być dłużej tolerowana - ocenił.

Przewoźnicy respektują wszelkie ograniczenia wynikające z sankcji wobec Rosji. Domagają się jednak poszanowania prawa przez innych. Wszystkie fundamentalne wartości są obecnie w Koroszczynie zagrożone - zakończył.

Poniedziałek (21 marca) to trzeci dzień protestu w rejonie przejścia granicznego Koroszczyn (Kukuryki) - Kozłowicze. Celem akcji jest zatrzymanie handlu z Rosją. Blokowane są ciężarówki, które z Polski chcą wjechać na Białoruś. Wśród protestujących są m.in. aktywistki i aktywiści Strajku Kobiet, Euromajdanu Warszawa, Fundacji Otwarty Dialog, Obywateli RP i Partii Zielonych.



W związku z wydarzeniami na granicy Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, zwrócił się z apelem do Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.



- W związku z napięciami, do których dochodzi na przejściu granicznym w Koroszczynie pomiędzy kierowcami a osobami blokującymi możliwość przejazdu samochodów ciężarowych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, zwracam się z apelem o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań gwarantujących przestrzeganie prawa. Protest społeczny jest naturalnym sposobem wyrażania obywatelskiego sprzeciwu, ale nie może on prowadzić do działań nielegalnych, zagrażających innym osobom, pozbawiającym te osoby prawa do wykonywania pracy i godzącym w ich poczucie godności oraz bezpieczeństwa - napisał szef ZMPD.



Jak dodał, od wielu dni przekraczanie granicy państwowej pomiędzy Polską a Białorusią stało się praktycznie niemożliwe.



- Kierowcy wykonujący legalne przewozy są atakowani, lżeni i blokowani. Protest, który się tam odbywa, przerodził się w event medialny. Napięcie rośnie z godziny na godzinę. ZMPD jest zasypywane skargami od przewoźników, zbulwersowanych zaistniałą sytuacją i coraz śmielej skłaniających się do podjęcia radykalnych działań w obronie swoich praw. Otwarty konflikt wisi w powietrzu. Trwa eskalacja emocji, która może doprowadzić do nieobliczalnych skutków. Ta skrajnie niebezpieczna sytuacja nie może być dłużej tolerowana - napisał.



Szef Zrzeszenia zwrócił uwagę, że przewoźnicy drogowi, podobnie jak niezliczone grupy Polaków, zareagowali jednoznacznym potępieniem rosyjskiej agresji w Ukrainie. Ruszyła pomoc humanitarna, która bez ciężarówek polskich przewoźników i autokarów nie mogłaby dojść do skutku.



- Solidaryzujemy się z walczącą Ukrainą i dajemy temu codzienne dowody. Przewoźnicy respektują też wszelkie ograniczenia wynikające z sankcji wobec Rosji. Zaakceptują również następne kroki w tym zakresie. Będą działać zgodnie z prawem. Domagają się jednak poszanowania prawa przez innych. Od służb granicznych stanowczo oczekują ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa, możliwości wykonywania pracy, a także ochrony godności osobistej. Wszystkie te fundamentalne wartości są obecnie w Koroszczynie zagrożone - zakończył.



