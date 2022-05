Blokada portów oznacza wielki głód. Ale Polsce to susza może dać w kość

Ogromne ilości zbóż, których eksport z Ukrainy został zablokowany przez Rosjan, mogą mieć strategiczne znaczenie dla wielu krajów - w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. O ile Polska jest samowystarczalna pod tym względem, o tyle boryka się z innym, bardzo poważnym problemem.

Przed wojną miesięczny wolumen eksportu zbóż z Ukrainy oscylował w przedziale 5-6 mln ton, a w wyniku rosyjskiej agresji eksport zboża spadł niemal dziesięciokrotnie.

ONZ alarmuje, że blokada ukraińskich portów może spowodować pogłębienie problemu głodu na świecie, zwłaszcza w najbiedniejszych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Polska jest zabezpieczona, lecz postępująca susza rolnicza winduje ceny zbóż i wzmacnia ryzyko niedoborów podaży.

Wojenna blokada czarnomorskich portów powoduje, że jeden z największych producentów zbóż na świecie - Ukraina - nie ma możliwości eksportowania ubiegłorocznych plonów.

A to rodzi bardzo poważny problem dla świata: mianowicie ryzyko niedoborów żywności. Jak wynika z informacji Światowego Programu Żywnościowego, jednej z agend ONZ, w ukraińskich silosach znajduje się około 22 mln ton zboża, które nie może opuścić kraju.

Przed wojną około 60 proc. eksportu zbóż z tego państwa realizowano drogą morską, a miesięczny eksport oscylował w przedziale 5-6 mln ton. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę wysyłka zboża spadła dziesięciokrotnie - do 500 tys. ton miesięcznie.

Ukraina do tej pory przeznaczała na eksport głównie kukurydzę i nasiona słonecznika (łączny eksport tych dwóch towarów w 2021 roku przyniósł prawie 12 mld dolarów) oraz - w mniejszym stopniu - pszenicę, rzepak i jęczmień.

I tak: pszenica od początku roku podrożała o 45 proc., kukurydza - o 30 proc. Jednocześnie mocno skoczyły ceny hurtowe ryżu, fasoli i oleju roślinnego. Tak wysokie ceny to istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

ONZ alarmuje, że rosyjska agresja i wstrzymywanie eksportu zbóż grozi katastrofą: np. liczba głodujących i zagrożonych głodem mieszkańców Ameryki Łacińskiej, silnie uzależnionej od importu ukraińskich zbóż i kukurydzy, może wzrosnąć do ponad 13 milionów ludzi.

Na niedobory podstawowych produktów żywnościowych szczególnie narażone są także kraje afrykańskie, m.in. Liban, Syria czy Jemen.

Polska mało importuje, ale również zmaga się z problemami

Czy Polacy mogą czuć się zagrożeni? Polska jest wielkim europejskim producentem żywności, więc nie grozi nam deficyt zbóż, trzeba się jednak liczyć z ich wysokimi cenami. Eksperci Izby Zbożowo-Paszowej przypominają, że nasz kraj pozostaje znaczącym eksporterem żywności, w tym również zboża. Produkuje się u nas co roku 28-35 mln ton zbóż. Importujemy zaledwie 2-3 mln ton...

Jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, w 2020 roku Polska odpowiadała za 2,3 proc. wartości światowego eksportu pszenicy. A wartość eksportu była prawie 7-krotnie większa niż importu.

Ponieważ nie jesteśmy uzależnieni od importu zbóż, reperkusje zakłóceń dla nas mogą okazać się relatywnie łagodne.

Polska boryka się jednak z innym, bardzo poważnym problemem – suszą. Susza rolnicza notowana jest obecnie w 14 województwach w Polsce. Nie odnotowano jej jedynie w województwie małopolskim i podkarpackim.

Ekonomiści PKO BP wskazują, że niesprzyjające warunki pogodowe będą dodatkowo nasilać presję na wzrost cen płodów rolnych, które i tak są już rekordowo drogie...

Najgorsza sytuacja występuje w przypadku zbóż jarych – suszę odnotowano w połowie gmin i na obszarze 22,3% gruntów. Co to oznacza? Susza i niższa podaż żywności może jeszcze bardziej nasilić presję na wzrost cen żywności. 2/2



Rosja manipuluje i osiąga swój cel

Rosja, ograniczając eksport żywności z ukraińskich portów, traktuje to jako formę szantażu – wstrzymuje dostawy, aby podnieść ceny na świecie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazuje, że Rosja "chce handlować zbożami w zamian za wsparcie polityczne". Innymi słowy: Rosjanie owszem, odblokują czarnomorskie porty, ale w zamian za złagodzenie sankcji nałożonych na Moskwę...

Jak dotychczas Rosja jest, niestety, skuteczna w realizacji planu zaburzeń na światowym rynku spożywczym. Ceny zbóż biją rekordy, a dodatkowo - według nieoficjalnych informacji - Rosjanie wywożą plony z Ukrainy lub niszczą te, których zabrać nie mogą.

Pilnie potrzebna alternatywa logistyczna

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich są zgodni, że choć infrastruktura najważniejszych ukraińskich portów nie ucierpiała, to wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższych miesiącach wznowiły one działalność - nawet gdyby doszło do zawieszenia broni.

- Moskwie będzie bowiem zależało na kontynuowaniu presji gospodarczej. Oznacza to, że Ukraina wciąż będzie zmuszona korzystać z alternatywnych szlaków dostaw przez państwa UE, zwłaszcza Polskę i Rumunię - wskazują eksperci OSW.

Wobec poważnych i najprawdopodobniej długoterminowych utrudnień trwają obecnie intensywne poszukiwania alternatywnych tras eksportu produkcji rolnej, w szczególności zboża.

Za najbardziej perspektywiczne uznaje się połączenie przez Polskę do portów bałtyckich oraz do Rumunii. To jednak działania doraźne, które nie będą w stanie rozładować uwięzionych w portach zapasów. Zapasów być może kluczowych, aby zapobiec katastrofie żywnościowej w najbiedniejszych krajach świata.

