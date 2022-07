Blokada tranzytu do Kaliningradu. Litwa już się nie boi gróźb Rosji

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w Brukseli trwają rozmowy na temat przywrócenia tranzytu do Kaliningradu. Litwa, choć deklaruje, że podporządkuje się decyzjom Brukseli, stoi na stanowisku zachowania twardych sankcji wobec Moskwy. Jak mówi WNP.PL Aleksander Radczenko, doradca przewodniczącej litewskiego parlamentu Viktorii Cmilite-Nielsen, Litwini nie obawiają się rosyjskiej reakcji na taką postawę. Dzięki inwestycjom, energetyczny, ale i transportowy szantaż Rosji przestaje być skuteczny.

Sankcje wobec Rosji, jeśli mają odnieść swój skutek, muszą być bolesne. Uderzenie w transport towarów do i z Kaliningradu okazało się skuteczne. Dlatego Rosjanie już nie próbują udawać, że nic ich nie zaboli, tylko zaczęli straszyć. Czy Komisja Europejska ulegnie?

Władze litewskie obiecują, że dostosują się do decyzji brukselskich, choć prezydent Litwy konsekwentnie powtarza, że jest za utrzymaniem ostrych zasad wobec transportu towarów do obwodu.

Polscy politycy, niezależnie od opcji, popierają władze litewskie.

Głos Ukrainy jest jeden: rozumiemy, że nie możecie ogłosić wojny z Rosją. Dlatego sankcje wobec agresora powinny być bolesne.

Rzecz dotyczy bardzo bolesnego dla Rosji (i samego Obwodu Kaliningradzkiego) zakazu tranzytu przez Litwę do Kaliningradu i z Kaliningradu żelaza, stali i innych metali. Kolejne sankcje miałyby być wprowadzone w drugiej połowie roku.

Odwet Putina za blokadę Kliningradu

Rosja co prawda zapowiedziała środki odwetowe, ale jak na razie niewiele z tych gróźb wynika. Trzeba tu pamiętać, że nieobliczalność Putina mogłaby nawet spowodować wybuch konfliktu zbrojnego. Siły litewskie zaś są wspierane bezpośrednio przez stacjonujących tam żołnierzy niemieckich. Czy jednak takie starcie jest możliwe?

Specjaliści sugerują, że Rosjanie co najwyżej jednostronnie (bez zgody Litwy) utworzą korytarz powietrzny z i do Kaliningradu, przez litewską przestrzeń powietrzną. Tyle że to też jest wariant drogi. Ktoś musiałby taki transport dotować. A w Moskwie jakoś o tym nie wspominają. Jak na razie nawet nie słychać o dotacjach do dużo tańszego, niż powietrzny, transportu morskiego.

Komentatorzy z Kaliningradu w wielu publikacjach na łamach tamtejszych mediów nie biorą takich siłowych wariantów pod uwagę. Jak jednak czytamy w portalu newkaliningrad.ru, w eksklawie bardzo zaniepokoili się wyrażonym głośno stanowiskiem prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy, który stwierdził, iż co prawda Litwa w pełni podporządkuje się decyzjom płynącym z Brukseli, ale on sam uważa, że nie ma miejsca na ustępstwa wobec Rosji. Prezydent Litwy nadmienił jednocześnie, iż nie wyobraża sobie, by Litwa stanowiła swoisty eksterytorialny korytarz transportowy dla rosyjskich towarów.

Jak twierdzi jeden z kaliningradzkich analityków związany z jedną z tamtejszych izb gospodarczych (prosił o dyskrecję i nieujawnianie swojego nazwiska), może to oznaczać, że jeśli nawet Bruksela złagodzi reżim sankcyjny wobec obwodu kaliningradzkiego, to i tak wszelkie transporty będą podlegały surowym, wnikliwym i przede wszystkim długotrwałym litewskim kontrolom granicznym.

Kosztowne alternatywy

Tymczasem do Kaliningradu przybył kolejny transport towarów drogą morską z Petersburga. Do przystani promowej dobił prom „Chołmogory” z ładunkiem metali potrzebnych w budownictwie. Następny transport (tym razem cementu) spodziewany jest 4 lipca. Tyle że ciągle nie wiadomo, kiedy zostanie powiększona flota promów towarowych pływających między Petersburgiem a Kaliningradem. Bez zwiększenia ilości jednostek (obecnie jest ich cztery, a niebawem ma pojawić się piąty), zaopatrzenie w eksklawie będzie kuleć.

Specjaliści wyliczają, że wszelkie potrzeby zaopatrzeniowe można rozwiązać dopiero przy co najmniej kilkunastu pływających wahadłowo promach. Nadal jednak nie jest także rozwiązany problem potencjalnych dopłat do towarów transportowanych morzem. Jak wyliczyli specjaliści z urzędu gubernatorskiego, brak państwowych dopłat do transportu morskiego oznacza wzrost cen na wszelkie przywożone towary o około (minimum) 50 proc. Jak jednak podkreślił gubernator obwodu, Anton Alichanow, w swoim oświadczeniu opublikowanym na portalu „Telegram”, jak na razie w Moskwie liczą jeszcze na „opamiętanie się Litwy i Brukseli”.

Litwa pozostaje nieugięta

Na Litwie w kwestii tranzytu towarów do i z Kaliningradu panuje spokój. Oświadczenie prezydenta poparła także premier Ingride Symonite. Przy okazji, we wtorek 28 czerwca sejm litewski uchwalił – przy tylko dwóch wstrzymujących się głosach – decyzję o całkowitej rezygnacji z importu rosyjskiego gazu ziemnego. Litewski minister energetyki Dinius Kreivys stwierdził wręcz, że ta ustawa absolutnie nie zaszkodzi litewskiej gospodarce. Dostawy surowca przez terminal gazowy w Kłajpedzie są (wedle słów ministra) absolutnie wystarczające.

Już od kwietnia Litwa zrezygnowała z dostaw rosyjskiego gazu rurociągami, dążąc do całkowitej niezależności od Gazpromu i odpowiadając na szantaż energetyczny Rosji w Europie i na wojnę na Ukrainie. Rosyjski gaz nadal jest transportowany tranzytem przez Litwę, ale tylko do Kaliningradu.

- W Wilnie trwają spekulacje, kto bardziej naciska na złagodzenie sankcji wobec obwodu kaliningradzkiego. Francja czy Niemcy? Nie można też zapominać o lobbystach brukselskich, którzy mogą być powiązani także z konkretnymi firmami. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie jednak autorstwa Komisji Europejskiej. I Wilno do takich decyzji się absolutnie dostosuje. W stolicy Litwy mówi się nawet wręcz, iż projekt takiego dokumentu już jest przygotowany. Oficjalnie nikt by w tym oświadczeniu nie mówił o zmiękczaniu sankcji. To raczej miałoby mieć charakter wytycznych dotyczących techniki wypełniania sankcji przez poszczególne kraje. Także (a może przede wszystkim) przez Litwę - mówi specjalnie dla WNP.PL Aleksander Radczenko, doradca przewodniczącej litewskiego parlamentu Viktorii Cmilite-Nielsen.

Na pytanie, czy władze litewskie odczuwają jakieś naciski z innych stolic europejskich, żeby jednak poprzeć złagodzenie sankcji wobec Kaliningradu, nasz rozmówca mówi, że o takich naciskach się nie mówi. Przy czym władze w Wilnie ciągle podkreślają, że należałoby jednak utrzymać aktualny stan rzeczy, czyli twarde sankcje.

Jak dodaje, z nieoficjalnych informacji wynika, że tranzyt do i z obwodu byłby jednak możliwy. Warunkiem podstawowym byłaby jednak możliwość pełnej kontroli przez litewskie służby graniczne rodzaju i ilości przewożonych towarów. Tak, by tym szlakiem nie mogły być transportowane jakiekolwiek towary spoza Rosji.

- Celem tych kontroli byłoby przeciwdziałanie tworzeniu takiego swoistego, eksterytorialnego „korytarza”. To jednak zmiana ustaleń sankcyjnych z kwietnia tego roku. Wtedy Komisja Europejska zdecydowanie podkreślała, że reżim sankcyjny obejmuje także tranzyt do Kaliningradu. Bo to realnie uderza w gospodarkę rosyjską. A w naszym, europejskim interesie jest jak największe osłabienie Rosji. Jeśli jednak ostatecznie Komisja Europejska zdecyduje się na złagodzenie reżimu sankcyjnego wobec Kaliningradu, to oczekujemy, że ten dokument będzie obowiązywał nie tylko Litwę, ale i pozostałe kraje unijne - dodaje Aleksander Radczenko.

Litwa gotowa na sankcje

W przypadku spełnienia się scenariusza, w którym Bruksela postanowi o złagodzeniu reżimu sankcyjnego wobec obwodu, wprowadzenie zwiększonej ilości szczegółowych kontroli granicznych może być wyzwaniem dla Litwy. Może pojawić się ryzyko gigantycznych zatorów drogowych na przejściach granicznych.

Litewska premier Ingride Symonite zwróciła już uwagę, że projekt przygotowywany w Brukseli jest bardzo niejasny.

- Obawiamy się, że może to doprowadzić do różnic interpretacyjnych. Choćby przy metodach kontrolnych. Jednak ja uważam, że strona litewska jest absolutnie przygotowana do wzmożonych kontroli. Bo przecież już przed wprowadzeniem sankcji de facto litewscy celnicy i pogranicznicy bardzo wnikliwie kontrolowali całość ruchu towarowego, jak i osobowego pomiędzy obwodem kaliningradzkim a resztą Rosji. Litwa już przygotowuje się też do wprowadzania i egzekwowania przez Brukselę kolejnych sankcji - zapewnia nasz rozmówca.

Jego zdaniem, Moskwa chyba do końca nie wierzyła, że pakiet sankcyjny obejmie w takim wymiarze obwód kaliningradzki. Gdy w kwietniu Rosja została uprzedzona o zasadach sankcji, gubernator obwodu Anton Alichanow bagatelizował tę sprawę, twierdząc, że Rosja ma wystarczającą ilość promów, by zabezpieczyć zaopatrzenie obwodu drogą morską.

- Teraz stało się to problemem dla Rosji. Choć przecież ten pakiet sankcji wcale nie oznacza pełnej blokady transportu do obwodu. Sankcje obejmują tylko część towarów. Większość ładunków nadal swobodnie (oczywiście przy pełnym reżimie kontrolnym) przejeżdża do i z obwodu. Prócz więc histerii wynikającej z nieprzygotowania się Rosjan do takiego rozwoju sytuacji, w Moskwie doszli do wniosku, że jest to dobry moment do wywołania kolejnego międzynarodowego sporu. To pożywka dla rosyjskiej propagandy. W ten sposób na karb sankcji można także zrzucić wszystkie problemy, jakie mają mieszkańcy obwodu - ocenia Radczenko.

Energetyczny szantaż niegroźny, gorzej z koleją

Rosjanie w reakcji na działania wobec obwodu sięgnęli po groźby wobec Litwy, w tym groźbę odcięcia od rosyjskiego, posowieckiego systemu energetycznego. Jednak jak tłumaczy Aleksander Radczenko, pomijając potencjalną agresję militarną, Rosja za dużo możliwości szantażu wobec Litwy nie posiada. Kraj ten przestał już bowiem kupować jakiekolwiek nośniki energii z Rosji. A to był zawsze główny element szantażu.

- Teraz Rosjanie co najwyżej zablokują jakikolwiek eksport litewski do swojego kraju. To jednak są już bardzo nieznaczne ilości. Jest też prawdopodobne, że Rosjanie sami wyłączą Litwę z systemu energetycznego. Tyle że kraje bałtyckie już zapowiedziały odłączenie się od tego systemu (posowiecki BRELL - przyp. red.) najpóźniej do roku 2025. Obecnie Litwa nie kupuje energii elektrycznej z Rosji. Podłączenie do systemu to tylko taki bezpiecznik funkcjonowania sieci. Szybsze odłączenie nas przez Rosjan to nie jest jednak jakieś wielkie wyzwanie. W tej sprawie już uspokajająco wypowiadali się specjaliści - mówi Radczenko.

Nie należy zapominać również, że funkcjonują łącza elektryczne z Polską i Szwecją. Jedyne więc, co by groziło litewskiemu systemowi energetycznemu, w wypadku odcięcia sieci od Rosji, to co najwyżej drobne kłopoty techniczne. Ponadto Litwa do końca roku będzie mieć sieć wielkich baterii akumulacyjnych, które zniwelują jeszcze bardziej jakiekolwiek zagrożenia perturbacji w systemach elektrycznych. Jeśli by jednak Rosja zdecydowała się na taki krok, to byłoby to większym zagrożeniem dla Estonii, gdzie to oddzielenie od BRELL jest na wcześniejszym etapie.

O ile w obszarze energetycznym Litwa jest gotowa do zerwania zależności od Rosji, o tyle zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja z transportem. Należy pamiętać, że cały system kolei litewskich to ciągle standardy sowieckie, nawet rozstaw szyn. Jednak Litwa pracuje nad "europeizacją" linii kolejowych.

- Na początek ma powstać linia kolejowa „Rail Baltika”, łącząca wszystkie kraje bałtyckie z Polską. Ta magistrala jest ciągle w budowie. I tam idą wszystkie środki. Dopiero po zakończeniu tej inwestycji, będzie powoli następowała „europeizacja” linii wewnętrznych. Szczególnie ważne jest tu połączenie Wilno-Kowno-Kłajpeda. To by pomogło transportować towary ukraińskie do naszego jedynego portu. Przecież Gdańsk wszystkiego nie przejmie. To jednak byłaby olbrzymia inwestycja. Litwa sama nie jest w stanie udźwignąć takiego wydatku. Potrzebna by była pomoc unijna - podkreśla Radczenko.

Polska popiera Litwę

Stanowisko Litwy znajduje także poparcie w świecie polskiej polityki. Niezależnie od opcji.

- Popieramy zdecydowane stanowisko władz litewskich. I nie jest to jakieś koniunkturalne. Osobiście występowałem z interpelacją do minister finansów o bardziej szczegółowe kontrole na granicy polsko-białoruskiej. Wedle mojego stanu wiedzy, tam właśnie wiele firm z obydwu stron granicy oszukiwało system sankcyjny, choćby poprzez zmianę kodów odprawy w dokumentach celnych. Pani minister przyznała mi rację i obiecała usprawnienie kontroli pod kątem wychwytywania takich oszustw. Bo przecież jeśli nie chcemy wojny, to naszą jedyną bronią, mogącą osłabić Rosję, są właśnie sankcje ekonomiczne - mówi WNP.PL poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Ukraina

Kijów liczy na twarde stanowisko wobec Rosji, również w zakresie sankcji dla Obwodu Kaliningradzkiego.

- Z oczywistych względów nas interesuje spowodowanie jak największych strat ekonomicznych Rosji. Dlatego też uważamy, że sankcje nie powinny wykluczać ze swojego spisu obwodu kaliningradzkiego. Bo tylko realne straty (te gospodarcze) mogą spowodować ograniczenie rosyjskiej agresji - mówi Siergiej Taran, znany kijowski analityk.

- Zdajemy sobie jednak sprawę, że Zachód nie może przecież ot tak sobie wejść w stan wojny z Rosją. Pozostają tylko sankcje. By były skuteczne, to muszą być jak najszersze. No i oczywiście nadal liczymy na ciągłe dostawy sprzętu wojennego. Bo przecie nasi żołnierze bronią nie tylko Ukrainy, ale całego demokratycznego świata. I mam nadzieję, że przy poparciu sojuszników, jakie mamy do tej pory, ta obrona będzie skuteczna - dodaje.

