Błyskawicznie ubywa kontenerów na polskiej kolei

W II kwartale 2023 r. koleją przewieziono w kontenerach blisko 5,8 mln ton, a praca przewozowa wyniosła ponad 2 mld tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zarówno w masie przewiezionych ładunków jak i w wykonanej pracy przewozowej odnotowano spadki.

Jak poinformował w czwartek, 14 września, Urząd Transportu Kolejowego, łączna masa w przewozach intermodalnych spadła z 6,7 mln ton w II kwartale 2022 r. do 5,8 mln ton w II kwartale 2023 r. (spadek o 13,5 proc.). Jednocześnie wykonana praca przewozowa zmniejszyła się z 2,3 mld tkm w II kwartale 2022 r. do 2 mld tkm w II kwartale 2023 r. (spadek o 11,8 proc.).

Od kwietnia do czerwca 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 371 tys. sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło blisko 564 tys. TEU (twenty-foot equivalent unit, jednostka pojemności). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek była mniejsza o 17,3 proc. (według TEU był to spadek o 22,4 proc).

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10 proc. (według masy) i 12,6 proc. (według wykonanej pracy przewozowej).

- W obliczu nadal trwającej wojny w Ukrainie obserwujemy, jak bieżąca sytuacja przekłada się na wyniki przewozów intermodalnych. Niestety podstawowe parametry transportu intermodalnego odnotowały w II kwartale 2023 r. nawet dwudziestoprocentowe spadki w stosunku do II kwartału 2022 r. Za zmniejszenie przewozów w dużej mierze odpowiada ograniczenie transportu kontenerów pomiędzy Europą a Chinami drogą lądową przez Białoruś, a co za tym idzie zmniejszenie przeładunków w terminalach na wschodzie - zauważa Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, cytowany w komunikacie.

Zestawiając wyniki II kwartału 2023 r. z I kwartałem 2023 r., mamy do czynienia ze spadkami większości parametrów. Największy spadek miał miejsce w przypadku liczby przewiezionych TEU oraz liczby przewiezionych jednostek intermodalnych - odpowiednio o 9,8 proc. i 6,8 proc. Masa ładunków zmniejszyła się nieznacznie o 0,3 proc. Jedynie w przypadku pracy przewozowej nastąpił wzrost o 7,6 proc.

W II kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 24 licencjonowanych przewoźników.

