BMW i Daimler mocno ograniczą car-sharing w Europie

Dwa niemieckie koncerny motoryzacyjne BMW i Daimler ograniczą w Europie wspólną usługę krótkoterminowego najmu pojazdów i wycofają ją z Ameryki Północnej - podała agencja Bloomberga. Powodem są rosnące koszty i niska liczba użytkowników.

W 2020 r. dostępność krótkoterminowej usługi car-sharingu Share Now na Starym Kontynencie zostanie ograniczona do 18 europejskich miast. Pojazdy Share Now znikną z Brukseli, Londynu i Florencji.

Wraz z naszymi akcjonariuszami uważamy, że rynki te wykazują największy potencjał w zakresie rentownego wzrostu i innowacji w zakresie mobilności - podkreślono w komunikacie.

Firmy zdecydowały również o całkowitym wygaszeniu usługi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jak zauważyła agencja, Share Now od miesięcy wygasza swoją działalność w Ameryce Północnej.

W lutym 2019 r. Daimler i BMW poinformowały, że zainwestują 1,13 mld dolarów we wspólną spółkę z branży mobilności, oferującą usługi przewozu osób, parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych, aby rywalizować z Uberem i innymi firmami technologicznymi.

Na projekt niemieckich koncernów składało się pięć usług: zarządzanie trasami i rezerwacjami za pośrednictwem smartfona (ReachNow), ładowanie samochodów elektrycznych (ChargeNow), przewóz osób (FreeNow), krótkoterminowy wynajem pojazdów (ShareNow) oraz rozwiązania z zakresu parkowania (ParkNow).

Teraz firmy przygotowują się do kolejnej fazy rozwoju wspólnych projektów. Usługi oferowane w ramach przedsięwzięć spółki będą nadal dostosowywane do potrzeb klientów i skupią się w trzech filarach: Free Now, Share Now oraz Park Now & Charge Now - zaznaczył Daimler w oficjalnym komunikacie. Nowy podział usług ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Firmy zdecydowały również o całkowitym wygaszeniu usługi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jak zauważyła agencja, Share Now od miesięcy wygasza swoją działalność w Ameryce Północnej. W kwietniu usługę zawieszono w Chicago po tym, jak złodzieje ukradli 75 pojazdów, korzystając z niewystarczającej kontroli przeszłości potencjalnych kierowców. W październiku spółka ogłosiła również plany wycofania się z Austin, Calgary, Denver i Portland. Obecnie w Ameryce Północnej Share Now działa tylko w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Seattle oraz Montrealu i Vancouver, które zostaną wygaszone do 29 lutego.

Jak zauważył Bloomberg, tak szybkie wycofanie się z jednej z linii biznesowych spółki może wskazywać na trudności w tworzeniu nowych usług w obszarze mobilności, które odpowiadałyby zmieniającym się poglądom klientów w kwestii posiadania samochodu na własność.

Serwis Automotive News przypomniał, że Daimler i BMW nie są pierwszymi koncernami, które zrezygnowały ze świadczenia usług car-sharingu. Ford Motor zamknął jeden z oddziałów zajmujących się mobilnością w marcu, a drugi na początku grudnia. Ze świadczenia podobnych usług w kwietniu zrezygnował również General Motors.

BMW i Daimler planują w 2020 r. skupić się na usługach przewozu osób Free Now - wskazał Automotive News. Jak podał Daimler w komunikacie, w tym roku liczba kursów wzrosła o 120 proc. względem 2018 r., a do końca 2019 r. w ramach usługi zrealizowanych zostanie prawie 300 mln przejazdów w 18 krajach Europy i Ameryki Łacińskiej.

Oczekuje się, że w 2020 r. Free Now podwoi swoje dochody względem 2019 r. - wskazał Bloomberg.