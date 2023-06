Boeing chce skorzystać na polsko-ukraińskich relacjach

Z Michaelem Heidingerem, prezesem Boeinga na Niemcy, Beneluks oraz Europę Środkową i Wschodnią, rozmawiamy o tym, dlaczego Amerykanie zwiększają inwestycje w naszym kraju.

Boeing otworzył centrum dystrybucyjne tuż przy lotnisku w Rzeszowie. Tym samym koncern podwoił swoje możliwości operacyjne w Polsce.

Rzeszów jest drugim co do wielkości centrum dystrybucyjnym Boeinga w Europie - po centrum materiałów chemicznych i specjalistycznych w Niemczech.

Michael Heidinger w rozmowie z WNP.PL mówi o nowych miejscach pracy w Polsce dla kilkuset inżynierów i o tym, dlaczego Europa jest coraz ważniejszym rynkiem dla amerykańskiego koncernu.

Jak ważne dla Boeinga jest to, że nowe centrum dystrybucyjne powstało blisko granicy z Ukrainą?

- Przede wszystkim jest bardzo istotne, że w Polsce mamy naprawdę wielu klientów. Centrum powstało po to, by zapewnić im lepszą obsługę. Poza tym ważne pozostaje oczywiście również to, aby być blisko granicy. Moim zdaniem po zakończeniu wojny Ukraina i Polska nawiążą bliskie partnerstwo, przynoszące obopólne korzyści. Wreszcie - obsługujemy również ukraińskich klientów firmy Boeing.

Jaka część zamówień realizowanych w Rzeszowie będzie przeznaczona dla wojska? Jakiego rodzaju będą to zamówienia?

- Naszym klientom - zarówno komercyjnym, jak i wojskowym - dostarczamy pełen asortyment części. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to szeroka gama produktów - komercyjnych, wojskowych, dla linii lotniczych, a także dla producentów z branży lotniczej.

Do jakich krajów będą wysyłane zamówienia z Rzeszowa? Która linia lotnicza zamawia teraz najwięcej produktów z rzeszowskiego centrum?

- Obecnie naszymi głównymi klientami są podmioty działające w Polsce. To de facto wszystkie polskie linie lotnicze, a także szeroko pojęta polska branża lotnicza.

Rzeszów bramą do rynków krajów Europy Wschodniej

Planujecie skupić się tylko na polskim rynku, czy to też ten moment, by wejść szerzej na sąsiadujące rynki?

- Rzecz jasna po ukończeniu budowy tego centrum rozszerzymy działalność również na Europę Wschodnią.

Jak bardzo wzrosło zatrudnienie w Rzeszowie w związku z nową inwestycją? Jakich specjalistów jeszcze potrzeba?

- Zatrudniamy tutaj teraz około 40 pracowników, ale liczba ta wzrośnie wraz z rozwojem firmy. Będziemy potrzebować wielu różnych specjalistów, w tym ekspertów w dziedzinach logistyki i dystrybucji, a także inżynierii.

Rzeszowskie centrum Boeinga to de facto wielki magazyn... Jak będzie rozwijała się obecność koncernu w Polsce w kolejnych latach?

- Mamy tu nie tylko centrum dystrybucyjne. W Rzeszowie zaplanowaliśmy również budowę ośrodka inżynieryjnego, która jest w toku. To drugi istotny filar naszej obecności w rejonie Rzeszowa.

Boeing zatrudni kilkuset inżynierów w swoim nowym centrum w Rzeszowie

Kiedy ta inwestycja stanie się faktem?

- To już się dzieje. Już teraz tworzymy tutaj kadry. Zatrudnimy kilkuset inżynierów, którzy będą wykonywać dla nas prace inżynieryjne, ukierunkowane na sektor komercyjnych statków powietrznych.

Analizując poszczególne kraje Europy Środkowej i skalę zamówień: który z rynków uważa pan za najbardziej rozwojowy oraz jak ocenia pan w tym kontekście pozycję naszego kraju?

- Polska jest niewątpliwie ważną częścią Europy i jako taka stanowi dla nas świetną bazę klientów. Sama Europa odpowiada za blisko jedną czwartą naszego globalnego rynku, a zatem jest dla nas ważna pod względem wzrostu, w tym wymiany dotychczasowych flot.

