Boeing notuje spadek zamówień i wzrost dostaw

W listopadzie amerykański koncern lotniczy dostarczył 48 maszyn, podczas gdy liczba zamówień spadła w tym samym okresie do 21 maszyn. Boeing otrzymał zamówienia na 18 maszyn 737 MAXs i 3 samoloty 767s.

W październiku koncern dostarczył 35 maszyny. Jeśli chodzi o listopadowe zamówienia to 10 Boeingów 737 MAXs zostanie dostarczonych do SouthWest Airlines, a 5 do United Airlines.

Stan Deal, który odpowiada w koncernie za relacje handlowe oświadczył, że mniejsza liczba dostarczonych w październiku samolotów wynika z wykrycia dwóch defektów w kadłubie maszyn, co opóźniło dostawy. Chodzi o maszyny 787s, które dotarły do klientów o 15 miesięcy później niż planowano.

Nowe zamówienia w listopadzie spadły, po tym jak w październiku koncern otrzymał ich aż 122, w tym na 106 maszyn typu 737 MAX i 10 787 Dreamlinerów. We wrześniu zamówiono 96 samolotów, ale 6 zamówień odwołano.

Łącznie, w ciągu 11 miesięcy tego roku Boeing dostarczył 411 samoloty, w tym 333 maszyny typu 737 s i 21 maszyn typu 787 s.

Od początku roku do listopada linie lotnicze zrezygnowały z zamówień 571 samolotów, a koncern musi wciąż dostarczyć klientom 4 415 zamówień.

Prezes DPD o tym dlaczego to najgorszy okres świąteczny od lat

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl