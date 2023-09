Boeing pozyskał nowe zamówienie na samoloty za ponad 10 mld dolarów

Amerykański producent samolotów Boeing pozyskał kolejne zamówienie na nowe samoloty typu B 737Max 10. Wietnamskie linie lotnicze Vietnam Airlines zamierzają kupić 50 maszyn. Koszt tej umowy przekracza 10 miliardów dolarów.

Wietnamskie linie lotnicze Vietnam Airlines przekazały w komunikacie prasowym informację potwierdzającą zamówienie 50 samolotów wąskokadłubowych typu Boeing 737MAX 10. Wartość katalogowa samolotów przekracza łącznie 10 miliardów dolarów.

Pierwsze dostawy maszyn przewidywane są od 2027 roku. Pozostałe trafią do eksploatacji w kolejnych sześciu latach. Zamówione samoloty będą miały w wersji podstawowej 220 foteli.

Vietnam Airlines dysponuje obecnie 97 samolotami, najwięcej, czyli 48, jest Airbusów A 321neo oraz 20 Airbusów A320neo. Reszta to samoloty dalekiego zasięgu, które realizują połączenia z wietnamskich lotnisk do Europy oraz maszyny przystosowane do transportu cargo.

W 2022 roku Vietnam Airlines przewiózł na trasach krajowych i zagranicznych ponad 18 milionów pasażerów i 212 tysięcy ton cargo.

Airbus dysponuje obecnie portfelem zamówień przekraczającym 6000 samolotów, miesięczna produkcja najpopularniejszego typu B 737MAX nie przekracza 40 sztuk. Zgodnie z planami strategicznymi w przyszłym roku w każdym miesiącu do odbiorców ma trafiać 50 samolotów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl