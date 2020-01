Boeing sromotnie przegrał z Airbusem

Koszty Max problemów

Zmierzch olbrzymów

Dla porównania Airbus w ubiegłym roku dostarczył 690 maszyn wąskokadłubowych. W tym aż 642 rodziny A320 – będącej bezpośrednim rywalem B737. Pozostałe 48 maszyn to model A220, czyli dawny Bombardier CSeries.Analitycy zgodnie podkreślają, że problemem Boeinga jest B737 i to że samolot po dwóch katastrofach wiosną ubiegłego roku został uziemiony. Wskazują także na fakt, że amerykański koncern nie potrafił skutecznie wejść w rynek mniejszych niż B737 samolotów wąskokadłubowych. Podczas gdy Airbus poszerzył swoją ofertę, faktycznie przejmując projekt CSeries, to plany współpracy Boeinga z Embraerem właściwie zakończyły się fiaskiem. Jakby tego było mało, obecnie nie wydaje się, aby Boeing miał szybko znaleźć rywala dla A220.Światełkiem w tunelu dla amerykańskiego koncernu może być fakt, że początkowo problemy (choć nie takie wielkie) miał projekt B787. Tymczasem w ubiegłym roku firma dostarczyła aż 158 tych maszyn – najwięcej w historii jednego modelu szerokokadłubowego. Co więcej udało się zebrać kolejnych 82 zamówienia. Na koniec roku Boeing dostarczył już 939 Dreamlinerów, co czyni z tej maszyny najlepiej sprzedający się model samolotu szerokokadłubowego w historii.Dla porównania europejski odpowiednik Dreamlinera samoloty rodziny A350 XWB dostarczono w ilości 112 sztuk.Czytaj również: LOT rozpoczyna rejsy do jednego z największych lotnisk świata To co ciekawe w wynikach obu firm, to widoczny zmierzch olbrzymów. Boeing dostarczył bowiem zaledwie 7 swoich największych maszyn – kolejnego wcielenia B747, a Airbus tylko 8 ogromnych A380. I lepiej już nie będzie.Czterosilnikowe samoloty odchodzą do lamusa. Są zbyt kłopotliwe w obsłudze lotniskowej, zbyt drogie w eksploatacji i zbyt trudno zapełnić je pasażerami.To, jak rynek największych maszyn pasażerskich będzie się zachowywał, pokaże B777 x – nowa wersja największej dwusilnikowej maszyny Boeinga. Co więcej może ona być kołem napędowym, lub kamieniem u szyi dla amerykańskiego koncernu.W Chicago wszyscy drżą z pewnością o los tego projektu. W końcu dwa ostatnie modele Boeinga B787 i B737 Max to pasmo problemów, a w przypadku tego drugiego - wręcz katastrofa. Nowy samolot może więc już całkiem podkopać reputację amerykańskiej firmy.